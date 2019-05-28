"Все йде за планом": новий кліп Шнура "порвав" мережу

У вівторок, 28 травня, російський гурт "Ленінград" презентував кліп на пісню "Кабріолет", обіцяний фронтменом Сергієм Шнуровим, коли він говорив про розпуск музичного колективу.

Відповідний ролик був опублікований в офіційному YouTube-каналі і за кілька годин набрав більше 250 переглядів (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Кліп був присвячений легендарному музиканту Єгору Лєтову ("Гражданская оборона"), про що свідчать слова в приспіві "Все йде за планом". Сюжет розвивається навколо нареченої, яку грає актриса Алла Міхєєва з "ЛНР". Дівчину після бурхливої вечірки розбудив телефонний дзвінок нареченого, який нагадує, що у них весілля.

"Ленінград" - "Кабріолет" Героїня поспішає на весілля (скріншот)

Не зовсім твереза героїня спішно зібралася, села в свою іномарку, попутно, і, збиваючи різні предмети на своєму шляху, поспішила на весілля. Наречена примудряється привести себе в порядок, тримаючи кермо, знести дах машини, перетворивши її на кабріолет, і навіть випадково поцупити сейф із грошима.

"Ленінград" - "Кабріолет" (сцена з сейфом) кадр з відео

У цей момент наречений Сергій Шнуров вже зневірився побачити даму серця на церемонії, але та, як виявилося, дійсно встигла на власне весілля.

"Ленінград" - "Кабріолет" (Сергій Шнуров) Кадр з кліпу

"Ленінград" - "Кабріолет" (наречена) скріншот

Увага! Відео містить ненормативну лексику! (18+)

Кліп викликав ажіотаж в мережі. Шанувальники написали, що ролик вийшов кращим за саму пісню.

"Шнур, зберися, який раз вже кліп набагато кращий за пісню", "Кліп як завжди на висоті! Але як же я сумую за нульовим, ось це була музика", "Вояж ніхто не переплюне", "Чого тільки не зробить жінка, щоб встигнути вийти заміж", – написали у коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL 20 березня Сергій Шнуров оголосив про закриття гурту "Ленінград". Колектив був заснований у 1997 році. Фронтмен заспокоїв шанувальників, що колектив проіснує ще рік і проведе прощальне турне. За цей час має вийти два кліпи. OBOZREVATEL згадав 5 гучних роликів банди Шнура.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!