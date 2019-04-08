''Врятувала ефір'': виступ Кароль на ''Голосі країни-9'' викликав захоплення глядачів

Глядачі вокального шоу "Голос країни-9" похвалили виступ співачки і члена журі Тіни Кароль з піснею "Сила висоти" в ефірі чвертьфіналу, який пройшов у неділю, 7 квітня.

За словами деяких глядачів номера в YouTube, своїм виступом Кароль "врятувала важкий ефір" (відео дивіться нижче).

Фото: facebook.com

Цієї неділі в ефірі "1+1" пройшов вже 12 віпуск 9 сезону шоу "Голос країни". На сцені проекту проходять неабиякі баталії вокалістів. Разом з цим користувачі мережі відзначили, що минулий ефір "втратив колишню магію" і опинився б аж надто нудним і важким, якби не виступ Тіни Кароль.

Після однієї з реклам в ефірі артистка виступила з піснею "Сила висоти" з її однойменного альбому.

Ролик з виступом артистки зібрав на YouTube майже 30 тис. переглядів.

"Єдиний нормальне виступ чвертьфіналу", "Така потужність, така енергетика в Тіні", "Браво. Її неможливо не любити", "Фантастична жінка", - вказали в коментарях.

Як писав раніше OBOZREVATEL, гурт "Бумбокс" та співачка Тіна Кароль порадували фанів кліпом на спільний трек "Безодня". Прем'єра пісні відбулася 4 квітня на YouTube-каналі familyboombox.

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