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"Время и Стекло" вразили фанів новим треком: мережа в захваті

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Гурт "Время и Стекло", солістка якого Надя Дорофєєва днями захопила мережу пікантним фото, анонсував вихід нового альбому і поділився з шанувальниками новим треком - "VISLOVO".

"VISLOVO" відкриває новий альбом гурту, який стане для музикантів четвертим за рахунком. Пісню розмістили на офіційній сторінці "Время и Стекло" в Youtube.

Гурт "Время и Стекло"

Гурт "Время и Стекло"

Прес-служба

Новини
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У трек-лист увійшло 14 пісень, в тому числі хіти "Дім", "Е,Бой" і "Песня про лицо". Основний реліз платівки відбудеться 5 липня.

Менше ніж за добу ролик на Youtube подивилися десятки тисяч людей.

"Вау, просто незрівнянно", "Найкращий гурт. Це буде хіт", "Время и Стекло" як завжди на висоті", "О Боже, як це прекрасно. Ви кращі", - коментують пісню шанувальники гурту.

"Время и Стекло" вразили фанів новим треком: мережа в захваті
"Время и Стекло" вразили фанів новим треком: мережа в захваті
"Время и Стекло" вразили фанів новим треком: мережа в захваті
"Время и Стекло" вразили фанів новим треком: мережа в захваті
"Время и Стекло" вразили фанів новим треком: мережа в захваті

Як раніше писав OBOZREVATEL, "Время и Стекло" викликали фурор в мережі україномовної піснею. Так, учасники бенду Надя Дорофєєва та Позитив (Олексій Завгородній) захопили аудиторію композицією нового формату, який раніше не був характерним для групи.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашем Instagram!

Особи
Надія ДорофєєваОлексій Завгородній (Позитив)
Місце
Україна
Тег
видео
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