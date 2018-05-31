"Время и Стекло" презентували зухвалий кліп: слухати новий хіт групи

Популярний український поп-гурт "Время и Стекло", пісня "Троль" яких увійшла в десятку найпопулярніших пісень у світі в грудні 2017 року, презентував новий кліп.

Відеоробота на композицію під назвою "Е, Бой" була опублікована на офіційному YouTube-каналі колективу.

Учасники групи - Надя Дорофеєва та Олексій Завгородній (Позитив) знову експериментували: вони розкрилися в сексуальних і зухвалих образах і додали актуальним трендам іронії та кітчу.

"Время и Стекло" MOZGI Entertainment

Режисер відео - Таня Муіньо, відома по роботі з популярним артистом Дмитром Монатіком, обіграла це в концепції телемагазину. У цьому ілюзорному світі cейлів і солд-аутів все нарочито перебільшено: зубна паста "Фотошоп", тренажер "Eenie Meenie" і вітаміни "DoDo" гарантують бездоганний зовнішній вигляд, а гель "Позитив" і відмивачі для скла "505" роблять життя ідеальним.

MOZGI Entertainment

MOZGI Entertainment

MOZGI Entertainment

MOZGI Entertainment

Дорофеєва перетворилася на казкову русалку, а в образі Позитиву оживає герой треку - той самий Бой, поруч з яким дівчата втрачають голову.

Подивитися новий кліп "Время и Стекло" можна тут:

Кліп "Е, Бой" стрімко набирає популярності. Всього за кілька годин відео переглянули понад 300 тисяч разів. Захоплені шанувальники залишають позитивні відгуки про новий хіт артистів.

До слова, на зйомках цього кліпу Позитив отримав травму. Артист повинен був виконати небезпечний трюк - проїхатися на мотоциклі, вставши ногами на сидіння. Музикант використав страховку, проте в одному з дублів він таки не втримався на мотоциклі.

MOZGI Entertainment

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Время и Стекло" випустили хіт під назвою "ТОП".