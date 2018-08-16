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Вперше заговорив: "вбивця" Цоя розповів про свої почуття

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Учасник смертельної ДТП, в результаті якої загинув легендарний музикант Віктор Цой, вперше розповів про свої почуття і душевні муки, які відчуває після аварії донині.

Лідер гурту "Кіно" загинув в аварії під Ригою 15 серпня 1990 року, врізавшись на своєму "Москвичі" у пасажирський "Ікарус, за кермом якого був латиш Яніс Фібігс, пишуть Дні.Ру.

Тоді суд визнав чоловіка невинним у смертельній ДТП, але прихильники досі вважають його "вбивцею" кумира. Через це, протягом 28 років, Фібігс відчуває муки совісті.

Виктор Цой

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"Я намагаюся не спілкуватися з журналістами. Я розумію, телебаченню треба робити рейтинги, гроші. А для мене це обертається жахом. Я кожен раз зі страхом чекаю цю дату, яка змінила моє життя", – поділився Яніс.

Також він розповів, що раз на рік, увечері 15 серпня, чоловік приїжджає до пам'ятника, встановленого на місці аварії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у музиканта Віктора Цоя залишився син – Олександр Цой, якому в серпні 2018 виповнилося 33 роки. Він пішов слідами знаменитого батька і минулого року презентував свій перший альбом.

Особа
Виктор Цой
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Графский Степан
Графский Степан
Хохложопые , откуда у вас этот нафталин берется? Это интервью , я читал лет 10назад. Вырвали абзац исковеркали смысл и вперёд?
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Ски Андрей
Ски Андрей
Графский Степан, свинособака ты что то потерял на сайте укров?а ну брысь в херостан,а то ещё лес заставят валить!
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