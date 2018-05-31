Вперше після "Євробачення": MELOVIN виступить в Києві

Популярний український співак MELOVIN, який представляв країну на міжнародному конкурсі "Євробачення-2018", виступить у Києві.

Великий сольний концерт молодого артиста відбудеться вже в суботу, 2 червня в концертному залі Bel Etage.

Для своїх шанувальників MELOVIN вперше після участі у "Євробаченні" представить нове музичне шоу, яке буде складатися не тільки з уже відомих хітів виконавця, а й абсолютно нових композицій.

На сьогоднішній день MELOVIN є одним з найпопулярніших молодих українських музикантів. Артист здобув першу популярність завдяки участі і перемозі в шостому сезоні вокального проекту "Х-Фактор" (2015 рік). На початку 2017 року його голосно заявив про себе, взявши участь в Нацвідборі на "Євробачення" з піснею "Wonder", де зайняв 3-е місце.

Виступ MELOVIN на "Євробаченні-2018"

У 2018 році співак повторно взяв участь у Національному відборі на міжнародний пісенний конкурс, де здобув впевнену перемогу і представив Україну на "Євробаченні-2018 " в Лісабоні (Португалія) з піснею "Under The Ladder" .

Як повідомляв OBOZREVATEL, конкурсна пісня виконавця MELOVIN зайняла перший рядок у списку найбільш рейтингових номерів "Євробачення-2018" за переглядами глядачів.