Впав у кому: засновника гурту "Ляпис Трубецкой" жорстко побили у Мінську

Один із засновників популярного рок-гурту "Ляпіс Трубецькой", гітарист колективу Trubetskoy і колишній колега музиканта Сергія Міхалка Руслан Владико був серйозно побитий у Мінську. Чоловік кілька днів перебуває у комі.

НП трапилася 6 червня, проте інформацію вирішили висвітлити тільки зараз. Владика, який також відомий під псевдонімом Пан, вдарили чимось важким по голові. Імовірно, це було зроблено з метою пограбування. Про інцидент розповіли на офіційній сторінці Trubetskoy в Instagram.

"Важко про це повідомляти, але мовчати далі немає сенсу. 6 червня наш друг і колега Руслан "Пан" Владико був жорстоко побитий і пограбований у Мінську. Руслан отримав важку черепно-мозкову травму і наразі лежить у реанімації, у комі. Ситуація дуже серйозна", — повідомили у гурті.

Ляпис Трубецкой (Павло Булатніков, Сергій Міхалок, Руслан Владико) Сайт гурту "Трубецкой"

У ЗМІ, крім цього, вказали, що поліція перевірила записи відеокамер із бару, де перебував потерпілий. За ними вдалося встановити час, у який чоловік залишив заклад. Його знайшли без свідомості, при ньому не виявили телефону і барсетки.

За деякими даними Руслану вже зробили операцію, співак до тями поки не приходив. Наразі він перебуває на штучній вентиляції легенів.

Екс-продюсер гурту "Ляпис Трубецкой" Євген Колмиков розповів, що медики поки не дають прогнозів щодо покращення його стану, пишуть Дні.Ру

Нагадаємо, Руслан Владико був одним із засновників бенду "Ляпис Трубецкой". Він залишався його учасником протягом 25 років. А після його розпаду у 2014 році продовжив творчу кар'єру у гурті Trubetskoy із вокалістом Павлом Булатніковим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Росії серйозно побили популярного російського актора із серіалів "Ранетки", "Кадетство" і "Солдати" Віталія Абдулова.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся