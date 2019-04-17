Кома і набряк мозку: в Росії екстрено госпіталізували письменника Бикова

У російському місті Уфа екстрено госпіталізували відомого письменника Дмитра Бикова. Він потрапив у нейрореанімацію однієї з міських лікарень із підозрою на інсульт. Пізніше інформацію про інсульт спростували.

За деякими даними, літератор перебуває в стані коми. Його дружина Ірина Лук'янова відмовилася коментувати інцидент. Стан письменника оцінюється як вкрай важкий – Биков підключений до апарату штучної вентиляції легенів, за деякими даними у нього спостерігається набряк мозку. Про те, що трапилося, повідомила "Комсомольська правда".

"Зараз із ним працюють кращі лікарі клініки, на зв'язку з керівництвом лікарні і влада Башкирії, і міністерство охорони здоров'я. Він у комі, точного діагнозу поки немає, але доставили його з підозрою на інсульт", – повідомило джерело.

Дмитро Биков svoboda.org

За інформацією Telegram-каналу Mash, в лікарні Дмитро Биков впав у кому – у нього набряк мозку, стан оцінюють як критичний. Також повідомляється, що 51-річний публіцист і літературознавець мав серйозні проблеми зі здоров'ям: цукровий діабет, гіпертонію і страждав хронічною перевтомою.

Лікарі нібито скликали консиліум і вирішили в Москву письменника поки не везти, ввечері зберуться ще раз. Він на штучній вентиляції легенів.

Інформацію про госпіталізацію відомого російського письменника підтвердив журналіст, головний редактор "Еха Москви" Олексій Венедиктов. Також уточнюється, що Дмитра відвезли в лікарню прямо з літака.

"Я сьогодні вранці ще не справлявся про самопочуття Бикова, але судячи з того, що мені не дзвонили, все в порядку, тобто ситуація стабільна. Про це вже відомо в міністерстві охорони здоров'я РФ і в регіональному Міністерстві охорони здоров'я Башкортостану. Госпіталізація пов'язана з хронічним захворюванням", – уточнив Венедиктов.

Биков мав виступити в Уфі з лекціями у вівторок, 16 квітня. Про скасування виступу стало відомо лише за декілька годин до початку заходу, організатори послалися на погане самопочуття Бикова. Наступного дня його забрала швидка.

Відзначимо, в зв'язку з госпіталізацією Дмитра Бикова скасовуються його подальші виступи, заплановані на квітень. Так, зокрема вже скасовані лекції в Москві, Ризі (Латвія) і Талліні (Естонія).

Афіша на сайті Дмитра Бикова

Як писав OBOZREVATEL, російський письменник і публіцист Дмитро Биков передбачив майбутнє Росії після анексії Криму та окупації Донбасу.

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