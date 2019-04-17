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Кома і набряк мозку: в Росії екстрено госпіталізували письменника Бикова

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У російському місті Уфа екстрено госпіталізували відомого письменника Дмитра Бикова. Він потрапив у нейрореанімацію однієї з міських лікарень із підозрою на інсульт. Пізніше інформацію про інсульт спростували.

За деякими даними, літератор перебуває в стані коми. Його дружина Ірина Лук'янова відмовилася коментувати інцидент. Стан письменника оцінюється як вкрай важкий – Биков підключений до апарату штучної вентиляції легенів, за деякими даними у нього спостерігається набряк мозку. Про те, що трапилося, повідомила "Комсомольська правда".

"Зараз із ним працюють кращі лікарі клініки, на зв'язку з керівництвом лікарні і влада Башкирії, і міністерство охорони здоров'я. Він у комі, точного діагнозу поки немає, але доставили його з підозрою на інсульт", – повідомило джерело.

Дмитро Биков

Дмитро Биков

svoboda.org

За інформацією Telegram-каналу Mash, в лікарні Дмитро Биков впав у кому – у нього набряк мозку, стан оцінюють як критичний. Також повідомляється, що 51-річний публіцист і літературознавець мав серйозні проблеми зі здоров'ям: цукровий діабет, гіпертонію і страждав хронічною перевтомою.

Лікарі нібито скликали консиліум і вирішили в Москву письменника поки не везти, ввечері зберуться ще раз. Він на штучній вентиляції легенів.

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Інформацію про госпіталізацію відомого російського письменника підтвердив журналіст, головний редактор "Еха Москви" Олексій Венедиктов. Також уточнюється, що Дмитра відвезли в лікарню прямо з літака.

"Я сьогодні вранці ще не справлявся про самопочуття Бикова, але судячи з того, що мені не дзвонили, все в порядку, тобто ситуація стабільна. Про це вже відомо в міністерстві охорони здоров'я РФ і в регіональному Міністерстві охорони здоров'я Башкортостану. Госпіталізація пов'язана з хронічним захворюванням", – уточнив Венедиктов.

Биков мав виступити в Уфі з лекціями у вівторок, 16 квітня. Про скасування виступу стало відомо лише за декілька годин до початку заходу, організатори послалися на погане самопочуття Бикова. Наступного дня його забрала швидка.

Відзначимо, в зв'язку з госпіталізацією Дмитра Бикова скасовуються його подальші виступи, заплановані на квітень. Так, зокрема вже скасовані лекції в Москві, Ризі (Латвія) і Талліні (Естонія).

Кома і набряк мозку: в Росії екстрено госпіталізували письменника Бикова

Афіша на сайті Дмитра Бикова

Як писав OBOZREVATEL, російський письменник і публіцист Дмитро Биков передбачив майбутнє Росії після анексії Криму та окупації Донбасу.

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Особа
Дмитро Биков
Тег
Новини Росії
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Сергеева Лариса
Сергеева Лариса
Диагноз плохой и возраст не юный
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Мокши !Негайно на лікування в УСРАІЛЬ !!!
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