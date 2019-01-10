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Ворогували багато років: Пугачова засвітилася у дивній компанії

1.4тЧитати матеріал російською

Примадонна Алла Пугачова засвітилася у несподіваній компанії – артистка виступить на одній сцені з "імператрицею" російської естради Іриною Аллегровою, незважаючи на те, що багато років артистки не спілкувалися між собою.

Спільний знімок Пугачової і Аллегрової показав у мережі відомий у РФ композитор та музикант Ігор Ніколаєв, уточнивши, що артистки разом заспівають на сцені одного з телешоу на росТБ. Фото опубліковане в Instagram.

Фоловери музиканта зазначили, що виконавець рідко тішить їх подібними знімками, додавши, що двох легендарних артисток вкрай рідко можна побачити на одній сцені або студії, оскільки вони недолюблюють одна одну і вважалися практично ворогами протягом багатьох років.

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"Рідкісний кадр, коли примадонна й імператриця російської естради разом на одній сцені", – здивувалися фоловери.

"Ого! Бачити Ірину Аллегрову в кадрі з Аллою Пугачовою... Це нічого собі! Вперше таке бачу", – додали інші.

Ворогували багато років: Пугачова засвітилася у дивній компанії

Ворогували багато років: Пугачова засвітилася у дивній компанії

Ворогували багато років: Пугачова засвітилася у дивній компанії

Ворогували багато років: Пугачова засвітилася у дивній компанії

Ворогували багато років: Пугачова засвітилася у дивній компанії

Ворогували багато років: Пугачова засвітилася у дивній компанії

Ворогували багато років: Пугачова засвітилася у дивній компанії

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше користувачі мережі вказали на дивну поведінку російської примадонни Алли Пугачової та її чоловіка шоумена Максима Галкіна.

Особи
Ігор Ніколаєв (співак)Алла ПугачоваІрина Аллегрова
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