Ворогували багато років: Пугачова засвітилася у дивній компанії

Примадонна Алла Пугачова засвітилася у несподіваній компанії – артистка виступить на одній сцені з "імператрицею" російської естради Іриною Аллегровою, незважаючи на те, що багато років артистки не спілкувалися між собою.
Спільний знімок Пугачової і Аллегрової показав у мережі відомий у РФ композитор та музикант Ігор Ніколаєв, уточнивши, що артистки разом заспівають на сцені одного з телешоу на росТБ. Фото опубліковане в Instagram.
Фоловери музиканта зазначили, що виконавець рідко тішить їх подібними знімками, додавши, що двох легендарних артисток вкрай рідко можна побачити на одній сцені або студії, оскільки вони недолюблюють одна одну і вважалися практично ворогами протягом багатьох років.
БУЛО дуууже ВЕСЕЛО І душевні!) Скоро! Прем'єра !!! 12 січня! 1 канал! 19:30! До і після програми Час! "Сьогодні ввечері. Ігор Ніколаєв"! Поки для затравочкі - одне фото!) Далі буде!) @Uliaveronika @alla_orfey # ірінааллегрова # ігорьніколаев # сегоднявечером @ 1tv # юліяпроскурякова # аллапугачева
"Рідкісний кадр, коли примадонна й імператриця російської естради разом на одній сцені", – здивувалися фоловери.
"Ого! Бачити Ірину Аллегрову в кадрі з Аллою Пугачовою... Це нічого собі! Вперше таке бачу", – додали інші.
Сьогодні о 15:05 на @ 1tv - @alla_orfey в "Надбання республіки". Подивимося, згадаємо, як це було!) Хто де, а я буду дивитися в машині по дорозі на концерт! О 19:00 - м Люберці! Приходьте! Заспіваймо! # ігорьніколаев # випьемзалюбовь # достояніереспублікі @maxgalkinru @orbakaite_k @npresnyakov
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше користувачі мережі вказали на дивну поведінку російської примадонни Алли Пугачової та її чоловіка шоумена Максима Галкіна.