"Вона мацала мої груди": Волочкова приголомшила заявою про Собчак

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова вразила розповіддю про особисту бесіду з телезіркою і журналісткою Ксенією Собчак, з якою перебуває у сварці багато років.

Так, Собчак запропонувала Волочковій знятися для її проекту "Обережно, Собчак", після закінчення зйомок Анастасія зазначила, що Ксенія вела себе дуже зухвало і некультурно, пише "Комсомольская правда".

Крім того, що Собчак нібито змусила Волочкову переодягнутися через те, що їй не подобався гардероб балерини, вона потім вирушила з артисткою в баню, де мацала її голі груди.

Волочкова і Собчак Ранок

"Коли я переодягалася в обраний нею одяг, вона мені сказала: "Не треба було цицьки накачувати до четвертого розміру!" А потім на очах у всієї команди мацала мої груди. Їй все-таки довелося визнати, що вони справжні", – висловилася Волочкова .

За її словами, вона пояснила Собчак, що її груди почали рости, коли балерині виповнилося 25 років і у неї почався почався період активного сексуального життя.

"Я тоді вже жила з Сулейманом Керімовим (російський підприємець і політик. - Ред.). На що вона сказала: "Це все одно що чоловік би сказав, що у нього виріс член!" Довелося їй все продемонструвати. Я показала їй олі груди в російській лазні. Вона очманіла", – підсумувала Анастасія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анастасія Волочкова гнівно висловилася про журналістку й телеведучу Ксенію Собчак, назвавши її заздрісницею і "актрисою погорілого театру".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.