Волочкова повністю роздяглася в бочці: ''гарячі'' фото

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова показала своє "голе" фото з лазні.
Відповідне фото артистка виклала в Instagram. Волочкова прикрила голі груди дубовими віниками. На іншому знімку балерина сидить в лазні, схрестивши ноги і прикриваючи трусики.
"Прекрасне проведення часу в дощовий вечір - російська домашня лазня на дровах і крижана купіль", - підписала фото Анастасія.
Крім того, балерина обмежила коментарі до посту.
Прекрасне проведення часу в дощовий вечір-російська домашня лазня на дровах і крижана купель.👍🏼 # анастасіяволочкова # волочкова # балет # росія # я # любов # радість # квіти # щастя # ми # осінь # творчість #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good # лазня # вечір
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Волочкова агресивно відповіла на критику