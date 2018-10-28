Волочкова повністю роздяглася в бочці: ''гарячі'' фото

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова показала своє "голе" фото з лазні.

Відповідне фото артистка виклала в Instagram. Волочкова прикрила голі груди дубовими віниками. На іншому знімку балерина сидить в лазні, схрестивши ноги і прикриваючи трусики.

"Прекрасне проведення часу в дощовий вечір - російська домашня лазня на дровах і крижана купіль", - підписала фото Анастасія.

Крім того, балерина обмежила коментарі до посту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Волочкова агресивно відповіла на критику