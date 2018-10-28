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Волочкова повністю роздяглася в бочці: ''гарячі'' фото

7.7тЧитати матеріал російською

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова показала своє "голе" фото з лазні.

Відповідне фото артистка виклала в Instagram. Волочкова прикрила голі груди дубовими віниками. На іншому знімку балерина сидить в лазні, схрестивши ноги і прикриваючи трусики.

"Прекрасне проведення часу в дощовий вечір - російська домашня лазня на дровах і крижана купіль", - підписала фото Анастасія.

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Крім того, балерина обмежила коментарі до посту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Волочкова агресивно відповіла на критику

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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Слушайте, братья меньшие из Обоза, да что вы к Волочковой привязались, через день о ней здесь публикации. Сдается мне, что она этого лысого бродского отхлестала веником банным по голове, когда заметила, что он за ней подсматривает и с тех пор он её возненавидел.
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
А нахера? Ватников это возбуждает?
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Игорь Анатольевич, кому и волочкова - красотка
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Встромил Ипатий, походу в Украине своих красоток нет
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