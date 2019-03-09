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''Вогняний секс'': Даша Астаф'єва показала чуттєві фото для Playboy

7.6тЧитати матеріал російською

Популярна українська співачка і актриса Даша Астаф'єва виклала в Instagram нові знімки з чуттєвої фотосесcіі для Playboy Ukraine, чим привела в захват своїх шанувальників.

Зокрема, великий ажіотаж викликало фото, на якому Даша позує біля дзеркала в мікро-стрінгах, колготах у дрібну сітку і блузі з об'ємними рукавами.

Передплатники Астаф'євої бурхливо обговорюють знімки:

"Суцільний вогненний секс"

"Хороша! Божественно!"

"Наша сексі няша".

Раніше співачка опублікувала в своєму Instagram фотографії, на яких позує в незвичайному облягаючому вбранні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна українська співачка і актриса Даша Астаф'єва несподівано зізналася, що хоче піти з шоу-бізнесу.

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Особа
Даша Астаф'єва
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнесPlayboyжурнал Playboy
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