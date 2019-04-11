"Візьму змором": Кіркоров розкрив доходи від Лазарєва на Євробаченні

Знаменитий російський артист, продюсер номера Сергія Лазарєва на Євробаченні-2019 Філіп Кіркоров зізнався, що отримує від участі в міжнародному пісенному конкурсі.

У коментарі "Дни.ру" він розповів, що йому ніхто нічого не платить, незважаючи на те, що він навіть є автором пісні учасника від Росії.

Крім Лазарева Кіркоров також працював з Дмитром Колдуном і Анжелікою Агурбаш, з молдавським гуртом DoReDoS, Ані Лорак. У Росії йому навіть дали прізвисько "Містер Євробачення".

Сергій Лазарєв і Філіп Кіркоров instagram

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"Я волонтер цього конкурсу, працюю безкоштовно. Мені просто подобається, та й кураж перемогти не залишає. Я візьму цей конкурс змором і все одно доб'юся свого. Якщо в цьому році Сергій Лазарєв переможе, то, напевно, я вважатиму свою місію виконаною і перестану брати участь в "Евросонге", – зізнався Кіркоров.

Сергій Лазарєв і Філіп Кіркоров instagram

За словами "короля російської естради", гроші ніколи не були для нього визначальним моментом. Він працює над тим, що йому подобається.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

7 лютого стало відомо, що Лазарєв їде вдруге на конкурс від Росії. У 2016 році на Євробаченні він з композицією "You are the only one" зайняв третє місце.

Рішення відправити Лазарева жорстко розкритикували в мережі, назвавши його нерозумним.

Сам співак зізнався, що їде представляти Росію не для реваншу.

На Євробачення-2019 Лазарєв поїде з піснею Scream ("Крик"), похмурий кліп якої нещодавно представили в мережі.

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