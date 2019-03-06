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Вирішується доля гурту: The Prodigy скасували всі концерти після смерті Кіта Флінта

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Культовий британський колектив The Prodigy скасував усі виступи через смерть вокаліста Кіта Флінта.

Також вирішується питання про подальше існування бенду, однак поки про припинення діяльності колективу його представники відкрито не заявляли. Про скасування концертів повідомили на офіційній сторінці The Prodigy у Facebook.

"Після трагічної смерті Кіта Флінта всі майбутні шоу гурту The Prodigy скасовані в терміновому порядку", – коротко написали в мережі.

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Варто зазначити, що в липні 2019 року The Prodigy повинні були виступити в Києві в рамках фестивалю UPark.

Кіт Флінт

Кіт Флінт

Известия

Нагадаємо, що про раптову смерть вокаліста і танцюриста гурту The Prodigy Кіта Флінта стало відомо в понеділок, 4 березня. Тіло артиста знайшли в його будинку в Ессексі (Великобританія). Поліцейські заявили, що смерть настала "природним шляхом" і не має ознак насильства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пізніше з'ясувалося – Кіт Флінт покінчив життя самогубством. Ймовірною причиною для такого вчинку могли стати розрив із дружиною і вимушений продаж улюбленого будинку в Ессексі (графство на південному сході Англії). На момент смерті музиканта, його колишня дружина, модель і діджей Маюмі перебувала в Японії.

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Тема
Новини світу
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Кіт Флінт група The Prodigy
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