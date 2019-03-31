Вирішальний момент на "Голос країни-9": хто стане учасником прямих ефірів

У неділю, 31 березня, відбудеться 11 ефір популярного вокального шоу "Голос країни-9", за підсумками якого стане відомо, хто пройшов в прямі ефіри проекту(стартують 7 квітня).

Відзначимо, в зв'язку з днем виборів в Україні, "Голос країни-9" 31 березня розпочнеться дещо пізніше, о 21:30 на каналі 1+1. Нагадаємо, що в тренерський склад дев'ятого сезону "Голосу" увійшли співачка Тіна Кароль, шоумен Потап, мультиартист MONATIK і міжнародна зірка Dan Balan. Ведучими традиційно є Юрій Горбунов та Катерина Осадча. OBOZREVATEL буде стежити за подіями на "Голосі" (відео знаходяться в кінці новини).

Телеглядачі побачать останні "нокаути" дев'ятого сезону, які стануть вирішальними для команди тренерів Дана Балана (Dan Balan) і Тіни Кароль – саме їхні артисти будуть боротися за путівку в прямі ефіри.

Голос країни 1+1

Минулого разу свої команди до ефірів вже встигли зібрати Потап і MONATIK. Частково почали нокаути команда і Дана. За результатами минулого випуску на перше крісло сів боксер-серцеїд В'ячеслав Кретов, на друге – львів'янка Оксана Муха, а на четверте – одесит Володимир Зайончковський, який своїм виступом змусив Тіну Кароль танцювати.

На цей раз міжнародний артист Дан Балан спробує остаточно підкорити серце Тіни Кароль, зважившись на несподіваний вчинок. Підтверджуючи репутацію справжнього спокусника, співак спробує "вкусити" об'єкт своєї пристрасті, про що повідомлялося в анонсі випуску.

Нагадаємо, за правилами "нокаутів", на сцені стоятимуть 4 крісла, призначені для чотирьох чоловік з кожної команди, які пройдуть в прямі ефіри. Учасники не знають заздалегідь, в якій послідовності будуть виходити на сцену. Відразу після виступу тренер відправляє першого вокаліста на крісло №1. Якщо учасник, який виступає після нього, на думку зіркового наставника, заспівав краще, то він займає перше крісло, а попередній учасник буде змушений пересісти на друге. Коли ж будуть зайняті всі 4 крісла, тренер може як відправити додому п'ятого учасника, так і посадити його на будь-яке крісло. У другому випадку вокаліст, який сидить на четвертому кріслі, буде змушений покинути проект.

Хто судді на "Голос країни-2019":

Потап (Олексій Потапенко) – продюсер і репер. Деякий час тому він призупинив успішне багаторічне співробітництво зі співачкою Настею Каменських. Зараз зірки розвивають сольну кар'єру. Крім того, Потап займається продюсуванням і розкручуванням молодих зірок. Зокрема, він розкрутив популярний гурт "Время и Стекло", а зараз займається кар'єрою учасниці останнього сезону "Танців з зірками" Мішель Андраде.

Dan Balan – співак, продюсер і композитор. Він починав кар'єру в групі "O-Zone", потім почав сольну кар'єру і домігся успіху. Balan є єдиним молдавським співаком, який був нагороджений "Греммі". Автор і виконавець світових і європейських хітів "Chica Bomb", "Justify Sex", "Freedom".

Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) – співачка і телеведуча. Кароль прославилася ще в 2005 році, коли зайняла друге місце на фестивалі "Нова хвиля". З тих пір вона випустила 6 альбомів, заробила звання Народної артистки України, була телеведучою безлічі проектів і суддею на талант-шоу.

MONATIK (Дмитро Монатік) – співак, танцюрист, хореограф і композитор. Починав кар'єру з шоу "Танцюють усі" і "Х-Фактор". За останні кілька років увійшов і міцно закріпився в числі найпопулярніших і високооплачуваних співаків України. Був суддею проекту "Голос. Діти-3" і "Танці з зірками-2018".

Нагадаємо, учасниками прямих ефірів шоу "Голос країни" вже є підопічні MONATIK: Аліна Підлужна, Вікторія Олійник, Влад і Роман Таранцові і Андрій Карпов.

У команді Потапа залишилися: Карина Арсентьєва, Арсеній Журавель, Богдана Ренк і Вікторія Ягич. Подробиці попереднього випуску читайте за цим посиланням.

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