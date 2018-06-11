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СпортLady

Віра Брежнєва з сестрами відзначила день народження мами в Італії

1.8тЧитати новину російською

Співачка Віра Брежнєва поділилася з шанувальниками на сторінці в Instagram яскравим сімейним фото. Брежнєва возз'єдналася з родичами в Італії.

На знімку Віра зображена разом зі своїми сестрами Анастасією і Галиною, дочкою Сонею і мамою Тамарою.

Днями Тамарі Галушко виповнилося 66 років. Кадр вже зібрав понад 200 тисяч лайків.

Віра Брежнєва з мамою і сестрами

Фото: instagram.com/ververa

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Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Віра Брежнєва здивувала шанувальників розкішним вбранням . У пишній сукні від Ashi Studio артистка позує на знімку, опублікованому в її Instagram-акаунті.

Особа
Віра Брежнєва
Місце
Україна
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