Віра Брежнєва з сестрами відзначила день народження мами в Італії

Співачка Віра Брежнєва поділилася з шанувальниками на сторінці в Instagram яскравим сімейним фото. Брежнєва возз'єдналася з родичами в Італії.

На знімку Віра зображена разом зі своїми сестрами Анастасією і Галиною, дочкою Сонею і мамою Тамарою.

Днями Тамарі Галушко виповнилося 66 років. Кадр вже зібрав понад 200 тисяч лайків.

Віра Брежнєва з мамою і сестрами Фото: instagram.com/ververa

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Віра Брежнєва здивувала шанувальників розкішним вбранням . У пишній сукні від Ashi Studio артистка позує на знімку, опублікованому в її Instagram-акаунті.