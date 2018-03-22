Віра Брежнєва показала відверте декольте

Скандальна українська співачка Віра Брежнєва, яка переїхала жити до Росії і активно будує кар'єру в Москві, показала шанувальникам спокусливе декольте.

Брежнєва похвалилася сміливим знімком, на якому зображена у відвертій червоній сукні з глибоким вирізом. Фотографію зірка опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

Шанувальники Віри високо оцінили її фото, зазначивши, що артистка виглядає "як королева". Менш, ніж за добу знімок зібрав майже 120 тисяч лайків і більше 1,2 тисяч коментарів із компліментами.

Віра Брежнєва Instagram @ververa

"Красива, як королева!" - написали захоплені фанати Брежнєвої.

"Шикарні груди", - зазначили підписники.

Як повідомляв "Обозреватель", співачка Віра Брежнєва прикрасила обкладинку російського глянцевого журналу Cosmopolitan BEAUTY.