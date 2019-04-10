Випадково зняла труси: Волочкова показала відверте відео з Малаховим

Епатажна російська балерина Анастасія Волочкова, яка раніше потрапила у скандал з телеведучою Ксенією Собчак під час їхнього спільного інтерв'ю, показала провокаційний ролик з ТБ-зіркою Андрієм Малаховим.

Малахов і Волочкова зняли сюжет про особисте життя балерини, при цьому пара традиційно викупалася у крижаній купелі Анастасії. Відео опубліковано в Instagram (щоб подивитися, доскролльте новину до кінця).

Артистка при цьому була у відвертому бікіні і в момент роздягання випадково зняла з себе плавки. Далі вона поринула в холодну воду і продемонструвала свій "фірмовий" шпагат у бікіні.

Волочкова і Малахов utro.ru

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"На відміну від "псевдо" подружки, яка порпається в шафах мого будинку, до мене прийшов Андрій Малахов – світла людина. Я не забороняла йому зазирнути в кожен куточок мого будинку і моєї душі, торкнувшись життєвих тем. Він показав мене такою, якою я є", – розсипалася в компліментах Анастасія.

Скріншот відео Instagram @volochkova_art

Скріншот відео Instagram @volochkova_art

Відзначимо, що коментарі до свого посту в соціальній мережі Волочкова закрила. У відповідь на її публікацію Малахов, у свою чергу, оприлюднив спільний знімок, зроблений в будинку балерини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час екскурсії по дому Волочкова відвела Собчак в баню, де вони одна одну відшмагали віниками і пригадали старі образи.

Більше того, поки Волочкову приводили до ладу, телеведуча вирішила дослідити її кімнату на предмет "присутності чоловіка" і натрапила на непристойний предмет, який вирішила не показувати в ефірі.

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