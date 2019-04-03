"Він правий!" Охлобистін несподівано відповів Зеленському на "ідіота"

Скандальний російський актор Іван Охлобистін заявив, що кандидат у президенти України Володимир Зеленський мав рацію, коли назвав його та актора Михайла Пореченкова ідіотами.

Про це росіянин сказав під час прес-конференції в середу, 3 квітня, передає "РИА Новости". Він також вважає українського політика-початківця людиною "з нашого середовища".

"Він [Зеленський] із нашого середовища, і ми, пустуни, ми можемо собі дозволити. Жодного задуму не було. А те, що він нас ідіотами назвав, до цього він нас і взагалі всіх мразями називав, ми йому не висували цього, у нас корпоративна етика. В принципі, він має рацію, але Достоєвський реабілітував це слово", – сказав Охлобистін.

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Він також зазначив, що не хотів би оцінювати Зеленського як людину, додавши при цьому, що "він не поганий, він розумний".

Іван Охлобистін 24ЗМІ

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Охлобистін разом із Михайлом Пореченковим записали провокаційне відео, в якому підтримали Володимира Зеленського. У відповідь кандидат у президенти назвав їх ідіотами, додавши, що вони могли піти на провокацію заради грошей.

Після цього Пореченков назвав українця похмурим. "Як тільки люди починають займатися політикою, у них зникає гумор!" – сказав актор із РФ.

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