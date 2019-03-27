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"Він з мене знущався!" Розкрилася правда про розлучення Пугачової з екс-чоловіком

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Екс-чоловік примадонни російської естради Алли Пугачової, радянський режисер Олександр Стефанович розповів про особисте життя із зіркою та їхнє розлучення.

Стефанович згадав, що під час шлюборозлучного процесу у залі суду Пугачова заявила, що він із неї знущався, оскільки змушував худнути. Чоловік підтвердив, що дійсно перед важливими подіями влаштовував її у спеціальні лікарні, де Пугачова скидала зайву вагу під наглядом лікарів, пише "Комсомольская правда".

"Коли ми почали розлучатися, ми сказали на суді, що більше не хочемо жити разом. Суддя каже: "Це, можливо, легковажне рішення, вам треба подумати. Даю вам три місяці. Мають бути серйозні підстави, щоб я вас розлучила". Алла обурилася: "Які підстави? Він з мене знущався. Він мене худнути змушував!" Але зараз я згадую це з гумором", — розговорився Стефанович.

Алла Пугачова

Алла Пугачова

Корреспондент.net

Кінематографіст зізнався, що він справді змушував Аллу Борисівну тримати форму напередодні зйомок або виступів. Для цього вона лягала в Інститут курортології у Москві, де за допомогою фізіотерапії і дієти боролися із зайвою вагою.

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"То на два тижні поміщав Аллу туди, а то і місяць вона там лежала. У середньому втрачала близько 10 кілограмів. Там хороший інститут був, лікувалися різні партійні "шишки". Щоправда, вони лікувалися безкоштовно, а я давав щоразу хабар, щоб Аллу туди прилаштувати", — додав Олександр.

Пугачова і Стефанович

Пугачова і Стефанович

Joinfo

Сама ж Пугачова негативно поставилася до того, що Стефанович розповідає особисті деталі про їхнє спільне життя і зазначила, що колишній чоловік піариться за її рахунок.

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"Мені його чисто по-людськи шкода. Він тільки про мене і говорить. Мовляв, зробив з мене зірку, співачку. Я не буду цього спростовувати, нехай це залишиться на його совісті. Він, мабуть, забув або не хоче просто згадувати, що у 78-му році я вже була відомою співачкою. Якщо він такий майстер, то чому ж він тоді ще одну таку співачку не зробив? Хто йому заважає?" — висловилася примадонна.

Пугачова і Стефанович

Пугачова і Стефанович

Факти

Зазначимо, Алла Пугачова і Олександр Стефанович були одружені з 1977 по 1981 рік. Стефанович був другим чоловіком для примадонни. Всього на рахунку у легендарної артистки п'ять офіційних шлюбів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 33-річного Влада Пугачова, племінника російської примадонни, естрадної співачки Алли Пугачової, збила машина. Після ДТП чоловіку знадобилася операція.

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Особа
Алла Пугачова
Тег
Новини Росії
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