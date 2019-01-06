Викреслив російський контент повністю. Від футболу до музики — ТНМК про Різдво і не тільки

OBOZREVATEL поспілкувався з Фаготом і Фоззі про Різдво, демонів, російський контент і бажання Діду Морозу в цьому році.

— В одній з пісень ви співаєте: "Новий Рік — попса, Різдво — рок-н-рол". Правда менше любите НР або просто рима в пісні добре лягла?

— Фагот: А хто сказав, що ми менше любимо попсу? Просто це як добро і зло, чорне і біле, плюс і мінус, "Динамо" і "Шахтар", інь і ян, драг і дрифт, просто ми співаємо про очевидні древні езотеричні речі, втілюючи їх у більш їстівну форму, бо по суті нам просто потрібен привід, щоб випити.

Сайт ТНМК

— Фоззі: Спочатку з'явилася ця фраза як привітання з Різдвом, яке я розсилав друзям. Потім виникла ідея і самої пісні. У нас кілька різдвяних треків, які записували для спецпроектів — антологій або новорічних шоу. Ця ж пісня з'явилася сама по собі.

— За що так любите Різдво?

— Фагот: За щирість моменту, незважаючи на велику кількість інформації для осмислення, яка надійшла до нас із часом. І цей момент найчистішої щирості — гідний любові.

Сайт ТНМК

— Фоззі: Давним-давно Ігор Пелих відкрив для нас у Карпатах це свято, ми бродили по селу натовпом людей у двадцять і стукали до місцевих жителів.

Уявіть наше здивування, коли нас пускали, годували і напували. У рідному Харкові ми з таким не стикалися — ну, пробігали якісь дітлахи, отримували цукерки. А тут зовсім інше відчуття. Чогось правильного і дивом уцілілого.

— 7-го ви будете запалювати в Caribbean різдвяним вертепом. З Інсти я вже зрозумів, що Фагот буде чортом. А ким буде Фоззі?

— Фагот: Фоззі писав тексти до цього чудового вертепу, і, як ми знаємо, в усіх хороших драматургів є своя профспілка, тому я схвалюю очевидний вибір Фоззі взяти роль жида.

— Якщо в кількох реченнях, то чому в цей вечір краще їсти кутю в Caribbean з ТНМК, а не сидіти вдома з мамою?

— Фоззі: З мамою теж треба посидіти, це — сімейне свято. А потім одразу до нас.

— Фагот: Або краще взяти маму з собою в Caribbean. Це ж теплий акустичний різдвяний вертеп, впевнений, їй теж сподобається (посміхаючись).

— Колядували в дитинстві? Який був найбільший навар за день?

— Фагот: Було всього пару раз, і то по під'їздах нашої дев'ятиповерхівки, але сусіди були задоволені, а у мене на пару днів вистачало цукерок і кишенькових грошей.

Сайт ТНМК

— Фоззі: А я ні. Це було, але десь там (махає рукою).

— Якщо завтра до вас підійде ваша дитина і скаже: "Тату, пішли разом зі мною поколядуєм". Що відповісте?

— Фагот: Нагуглимо ще три-чотири колядки до тих, які знаємо, і підемо. Головне правильно вибрати де (посміхається).

— Фоззі: "Вже вмію, пішли". Та й ходили. "Радуйся" точно подужаю.

— На мій смак, найцікавіша пісня вашого нового альбому "7" — "Мій демон". Розкажіть про історію написання. У кого з вас такий голодний демон всередині?

— Фоззі: Влітку минулого року у нас був концерт у Миколаєві, а я з сім'єю відпочивав у Албанії. Треба було встигнути транзитом через Чорногорію туди і назад.

У мене було годин шість до вильоту з Тівата, а навколо було дуже багато гамірних російських туристів. Треба було відволіктися, а для мене таким засобом є написання текстів. Так що я вдягнув навушники, знайшов підходящий грув у наших начерках і написав текст від імені Фагота.

— Фагот: Фоз любить проживати своїх демонів через вкладання рефлексій у тексти, які підходять мені за характером, але цей у нього вийшов просто чарівний, як на мене так взагалі в лоб, без напівтонів, а з огляду на його тягу до ускладнень, так це взагалі революційний трек . Мені теж дуже подобається.

— Напевно, у кожного з нас є своя слабкість. Хтось заздрісний, хтось жадібний, хтось грубий тощо. Ваші головні недоліки?

— Фоззі: Я — жлоб. І ретроград. А так все добре.

Сайт ТНМК

— Фагот: Я егоцентрист, і як відповідальний деміург дуже шанобливо ставлюся до того, що і як я будую, бо побудова власного простору справа тонка... А те, що Фоз любить говорити, що він жлоб, зайвий раз підкреслює його чуттєву натуру і вразливу душу поета, яка намагається таким чином захиститися від цього агресивного світу... А ще я іноді думаю, що знаю все краще за всіх.

— У зйомках кліпу до "Демона" брав участь Анатолій Пашинін, який завжди щось та "відмочить". Були історії?

— Фагот: Так, мене деякі знайомі кінопродюсери попереджали, що, працюючи з Пашиніним, ми ступаємо на мінне поле, але ми давно живемо і вміємо знаходити різні витончені способи полоскотати собі нерви. А на ділі Анатолій виявився мегаекзальтованим професіоналом, і мені самому дуже не терпиться подивитися, що ж у нас там вийшло.

— Одна з моїх найулюбленіших пісень ТНМК "Небокрай" починається зі скіту: "Іноді виникає велике бажання повернутися у минулі миттєвості доброго світла, що оточувало тебе у вигляді дитинства, сонця, друзів, рідних".

Момент з вашого минулого, який би ви точно хотіли повторити?

— Фоззі: Це неможливо, на жаль. А, може, і на щастя. Як влучно зазначив колись Геннадій Шпаліков (радянський поет і кінорежисер. — Ред.): "По несчастью или к счастью, истина проста: никогда не возвращайся в прежние места". Якщо подія того варта — ти її ніколи не забудеш.

— Фагот: Якось був дуже теплий сонячний день, мені було років 7-8, і над нашим дворовим стадіоном низько висіли хмари. Вони були дуже рельєфні і опуклі, висіли так низько, що здавалося — до них можна дістати рукою. Я довго гуляв по стадіону і розглядав їх, це було дуже красиво, хотілося б повторити

— ТНМК — вже давно безумовні корифеї української сцени, але у мене складається враження, що ви трошки "зависли" в цьому статусі і вже не "висаджуєте" як раніше. Вам так не здається?

— Фагот: Думаю, так може сказати тільки той, хто не був у нас на концертах. Ви приходьте, і вам так точно не здасться, тому що з роками вибухова сила тільки накопичилася, а майстерність відточилася. А якщо мова про нашу "студійну лінь", то так, каюсь, занадто великі вимоги до себе з роками, а це іноді дуже заважає, але ми над цим працюємо (з посмішкою).

Сайт ТНМК

— Фоззі: Мені важко об'єктивно дивитися на ці речі, у нас все завжди хвилями йшло. Я пишу, коли хочу, і про що хочу. Мені цікаво. А реакція — річ, яка приходить і зникає.

— Чи не напружує вас конкуренція з боку молодих і голодних? Особливо російського репу, який зараз лунає звідусіль.

— Фагот: Не напружує, але стимулює, і мені подобаються ці відчуття, бо демони так і не заснули і стан молодого і голодного я відчуваю щоранку. Незважаючи на те, що я вчора встиг створити або витворити.

— Фоззі: Напружувати може дурість. Головний конкурент — ти сам, що відклав нову ідею на "потім". Ось його бажано перемогти. І я викреслив російський контент повністю, від футболу до музики. Мені абсолютно не цікаво, що у них там зараз і важко зрозуміти тих, кого це не "муляє".

— Три нових треки, які вам дико сподобалися у 2018 році?

— Фоззі: Noga Erez — Bad Habits, Youra — Praktika і Lindemann — Mathematik.

— Фагот: Blimes — Hot Damn, SAINt JHN — Roses, Cypress Hill — Band of Gypsies.

— А музичні розчарування були?

— Фагот: Щоб не розчаровуватися, намагаюся не зачаровуватися.

— Фоззі: Новий альбом Everlast виявився слабшим за очікуване, але я йому готовий все пробачити.

— Що загадали Діду Морозу в цьому році?

— Фоззі: Завжди одне й те саме — прошу гастролі біля моря.

— Фагот: Загадав. Як зроблю — розповім (з посмішкою).