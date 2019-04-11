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"Вийшла б уже в трусах!" Кароль жахнула фанів дивною прозорою сукнею

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Українська співачка Тіна Кароль спантеличила своїх шанувальників дивним зовнішнім виглядом. Артистка з'явилася на "Вечорі прем'єр з Катею Осадчою" разом з солістом гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком, з яким раніше презентували спільну пісню "Безодня".

На червоній доріжці Кароль постала в повністю прозорій мереживній сукні, зшитій з клаптиків тканини, через що виглядала досить дивно. Знімки та відео з Тіною Кароль розмістили на її офіційній фан-сторінці в Instagram (щоб подивитися ролик, доскролльте новину до кінця).

"Вийшла б уже в трусах!" Кароль жахнула фанів дивною прозорою сукнею

Instagram @tina_karol

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У коментарях користувачі мережі були спантеличені вибором Тіни Кароль. Багато з них розкритикували її зовнішній вигляд і безглузде плаття, а також порадили їй "вийти вже голою".

"Вийшла б уже в трусах!" Кароль жахнула фанів дивною прозорою сукнею

Instagram @tinakarol_fantina

"Вийшла б уже в трусах!" Кароль жахнула фанів дивною прозорою сукнею

Instagram @tinakarol_fantina

"Вийшла б уже в трусах!" Кароль жахнула фанів дивною прозорою сукнею

Instagram @tinakarol_fantina

"Капець просто, навіщо опускатися до такого вигляду? Красива, розумна жінка і таке напнути. Вийшла б уже в трусах!" – обурилися шанувальники.

"Вийшла б уже в трусах!" Кароль жахнула фанів дивною прозорою сукнею
"Вийшла б уже в трусах!" Кароль жахнула фанів дивною прозорою сукнею
"Вийшла б уже в трусах!" Кароль жахнула фанів дивною прозорою сукнею
"Вийшла б уже в трусах!" Кароль жахнула фанів дивною прозорою сукнею
"Вийшла б уже в трусах!" Кароль жахнула фанів дивною прозорою сукнею
"Вийшла б уже в трусах!" Кароль жахнула фанів дивною прозорою сукнею
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"Вийшла б уже в трусах!" Кароль жахнула фанів дивною прозорою сукнею
"Вийшла б уже в трусах!" Кароль жахнула фанів дивною прозорою сукнею

Пізніше артистка і сама опублікувала серію знімків в відвертій сукні на особистому акаунті в соціальній мережі.

"Вийшла б уже в трусах!" Кароль жахнула фанів дивною прозорою сукнею

Instagram @tina_karol

"Вийшла б уже в трусах!" Кароль жахнула фанів дивною прозорою сукнею

Instagram @tina_karol

"Вийшла б уже в трусах!" Кароль жахнула фанів дивною прозорою сукнею

Instagram @tina_karol

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка Тіна Кароль порадувала своїх шанувальників новим яскравим фото. На ньому вона позує в елегантному червоному платті, яке підкреслює її струнку фігуру.

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Особи
Тіна КарольАндрій Хливнюк
Теги
новинишоу-бизнес
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