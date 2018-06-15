Війна і жіноче горе: “ВВ” презентували зворушливий кліп

Легендарний гурт “Воплі Відоплясова” та його незмінний лідер Олег Скрипка влаштували “генеральну репетицію” свята Івана Купала в Музеї просто неба в Пирогово.

Все заради того, щоб у святковій невимушеній атмосфері презентувати новий кліп на сингл “Дібрівонька” з альбому “Чудовий світ”. Олег Скрипка, який був ведучим заходу, відзначив усіх учасників знімального процесу та поділився історією пісні.

“Дібрівонька” - це автентична народна пісня. Кажуть, цій мелодії близько 500 років! Мені лишилося хіба що додати віршованої лірики. І хоча у творчому доробку гурту “Воплі Відоплясова” достатньо народних пісень, “Дібрівонька” вирізняється з-поміж інших своєю глибиною", - поділився Олег.

Лідер гурту “ВВ” також зазначив, що пісня, незважаючи на свою тривалу історію, є актуальною в наш час.

“Дібрівонька” якраз розповідає про долю молодих дівчат, які лишаються самі по загибелі своїх коханих на війні. Я вдячний головним героїням кліпу за те, що їм вдалося передати емоції, але не переграти. Це було, як на мене, найголовнішим завданням. Передивившись цю відеороботу зараз, на презентації, не можу не сказати, що вона особлива", - прокоментував він.

Особливої атмосфери заходу додав етно-гурт “Божичі”, який не лише заспівав для гостей купальських пісень, але й запросив усіх присутніх взяти участь у святковому обряді, зазначивши, що усі загадані під час нього бажання обов’язково здійсняться. До речі, пісню було знайдено під час фольклорної експедиції гурту “Божичі”. Власне, у співпраці з ними й було створено цей трек.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Скрипка розповів, чим за кордоном обернувся жарт про Гаагу і Росію.