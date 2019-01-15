"Виходить у другий тур, а там..." Притула хвацько потролив Зеленського-кандидата

Український гуморист і телеведучий Сергій Притула потролив у соцмережі лідера студії "Квартал 95" Володимира Зеленського, який цього року побореться за крісло президента України.

На особистій сторінці у Facebook гуморист згадав участь Зеленського в танцювальному шоу "Танці з зірками".

Сергій Притула Фото: facebook.com

"Прикиньте, виходить Зеленський у другий тур, а там його чекає... пара №8 — Наталя Могилевська та Влад Яма!" — написав Притула.

Менш ніж за добу пост ведучого зібрав понад 13 тис. лайків, сотні користувачів мережі поділилися жартом на особистих сторінках. У коментарях під постом Притули розгорілися активні дискусії і суперечки, за що гуморист пригрозив баном.

"Я зараз просто почну банити всіх, хто вирішив влаштувати політичний срач у коментарях! Ви що вже зовсім шибанулися на тій політиці?!!! Та посміхніться і прогортайте далі стрічку. В коментах я хочу бачити людей зі здоровим почуттям гумору!" — вказав він.

Над колегою із "95 Кварталу" Сергій Притула жартує уже не вперше. Раніше гуморист зібрав тисячі переглядів у YouTube іронічним зверненням до українців, яким спародіював зіркового кандидата у президенти.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Під час новорічного звернення до українців на телеканалі "1+1", яке "змістило" промову президента України Петра Порошенка, Володимир Зеленський оголосив про висунення у кандидати в президенти України.

Керівництво "1+1" пояснило подібний "трюк" тим, що слухати президента під бій курантів радянська традиція, а зараз прийшов час для нових можливостей.

У мережі на рішення шоумена відреагували неоднозначно: частина українців підтримала Зеленського і висловила готовність проголосувати за його кандидатуру. Інші ж прокоментували заяву вкрай негативно.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!