''Виглядаєш дуже негарно!'' Лобода поділилася особистою історією про вагітність

Епатажна українська співачка Світлана Лобода, яка в травні 2018-го вдруге стала мамою, поділилася особистою історією про те, як на неї вплинула вагітність.

Так, виконавиця зазначила, що під час вагітності помітно погладшала і на це досить різко відреагувала її старша донька, 7-річна Єва. Про це Світлана розповіла в програмі "Вечірній Ургант", випуск якої опубліковано на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Лобода підкреслила, що довгий час нікому не розповідала про свій стан. Її гримери і костюмери дізналися про те, що співачка чекає поповнення, коли вона була на п'ятому місяці вагітності. А донька Світлани Єва почула приємну новину за місяць до пологів.

Увесь час, відколи фігура Світлани почала змінюватися, її старша донька дорікала в тому, що вона набрала зайву вагу і стала виглядати непривабливо.

"Мама, ти дуже некрасиво виглядаєш. Ти сильно погладшала. Тобі ж на сцені виступати!" — говорила 7-річна Єва, відбираючи при цьому у Лободи калорійну їжу.

При цьому, коли дівчинка дізналася про те, що незабаром у неї з'явиться молодша сестра, вона була дуже щасливою.

"Коли Єва дізналася про все, вона мало не плакала. Вона була такою щасливою — дуже хотіла сестричку", — підсумувала Лобода.

Як повідомляв OBOZREVATEL, досі не відомо, хто є батьком другої доньки Світлани Лободи. На сторінках таблоїдів існує думка, що Світлана була вагітна від соліста культового німецького рок-гурту Rammstein Тілля Ліндеманна, і ця новина раніше спричинила ажіотаж у соцмережах.

Неодноразово у мережі обговорювалися чутки, що батьком дитини є один із українських поп-виконавців, у той час як ім'я Ліндеманна використовується "для відводу очей".

Читайте також на OBOZREVATEL цікаві факти про старшу доньку Світлани Лободи.