"Виглядає моторошно": Пугачова в зухвалому міні налякала мережу хворобливою худорбою

Відома співачка Алла Пугачова здивувала шанувальників у мережі зовнішнім виглядом — артистка налякала фанів хворобливою худорбою.

Так, примадонна прийшла на концерт з нагоди ювілею відомого радянського виконавця Валерія Леонтьєва, якому 19 березня виповниться 70 років. На заході 69-річна Пугачова з'явилася в короткій сукні, яка відкрила її неприродно худі ноги. Знімки опубліковані на фан-сторінці артистки в Instagram.

Відверте вбрання примадонни викликало ажіотаж у мережі. Багато користувачів у коментарях зазначили, що образ є занадто зухвалим для співачки такого віку. Також фани порадили Пугачовій не показувати свою худорбу і ретельніше підбирати гардероб.

"Чим старшою стає — тим коротша спідниця. Якщо любить такі короткі вбрання — нехай хоч ноги ховає", — порадили примадонні фанати.

"На фото — бабуся... В дитинство впадає. Все ж таки худорба в такому віці — це недобре", — додали коментатори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ повідомили про екстрену госпіталізацію примадонни Алли Пугачової. Артистка нібито перенесла операцію на серці. Пізніше її чоловік, комік Максим Галкін, а також і сама Пугачова прокоментували інцидент.

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