"Виглядає молодшою і жіночнішою!" Пугачова в шкіряних міні-шортах затьмарила Лободу на концерті

Українська співачка Світлана Лобода, яка в понеділок, 20 серпня, дала концерт у Юрмалі (Латвія), викликала фурор в мережі знімком з королевою російської естради Аллою Пугачовою.

Так, Лобода і Пугачова сфотографувалися в гримерці після концерту Світлани. Примадонна позувала в шкіряних міні-шортах, чим захопила фанатів. Багато з них відзначили, що 69-річна Алла Борисівна виглядає "молодше і жіночніше" Лободи. Фото опубліковано в Instagram.

"Вона заходить в гримерку і ти забуваєш про все на світі .Хочется насолоджуватися її мудрістю і заряджатися міццю, силою та енергією. Жінка-Легенда - Алла Борисівна Пугачова! Спасибі, що провели цей вечір з нами. Я вас дуже люблю", - написала Світлана.

Публікація від LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 20 Авг 2018 об 11:26 PDT

Користувачі мережі відзначили, що примадонна геть затьмарила молоду артистку, про що написали в коментарях під постом. Також багато хто з них додало, що Алла Борисівна помітно схудла і "посвіжішала".

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Світлана Лобода викликала обурення шанувальників через фото в штанах жовто-блакитного кольору. У мережі вибухнув скандал, оскільки багато хто побачив в такому кольоровому рішенні прапор України.