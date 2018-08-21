МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
СпортLady

"Виглядає молодшою і жіночнішою!" Пугачова в шкіряних міні-шортах затьмарила Лободу на концерті

16.4тЧитати новину російською

Українська співачка Світлана Лобода, яка в понеділок, 20 серпня, дала концерт у Юрмалі (Латвія), викликала фурор в мережі знімком з королевою російської естради Аллою Пугачовою.

Так, Лобода і Пугачова сфотографувалися в гримерці після концерту Світлани. Примадонна позувала в шкіряних міні-шортах, чим захопила фанатів. Багато з них відзначили, що 69-річна Алла Борисівна виглядає "молодше і жіночніше" Лободи. Фото опубліковано в Instagram.

"Вона заходить в гримерку і ти забуваєш про все на світі .Хочется насолоджуватися її мудрістю і заряджатися міццю, силою та енергією. Жінка-Легенда - Алла Борисівна Пугачова! Спасибі, що провели цей вечір з нами. Я вас дуже люблю", - написала Світлана.

Новини
Переплюнути Пугачову? Співоча подруга Януковича засвітила груди відпочинку

Користувачі мережі відзначили, що примадонна геть затьмарила молоду артистку, про що написали в коментарях під постом. Також багато хто з них додало, що Алла Борисівна помітно схудла і "посвіжішала".

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Світлана Лобода викликала обурення шанувальників через фото в штанах жовто-блакитного кольору. У мережі вибухнув скандал, оскільки багато хто побачив в такому кольоровому рішенні прапор України.

Особи
Алла ПугачоваСвітлана Лобода (LOBODA)
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
9
14
Смішно
2
Цікаво
3
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мироненко Таня
Мироненко Таня
Здравствуйте, у кoго гипертония - срочнo чиcтитe соcyды! Это навсегдa сбиваeт дaвлeние до 120/80 за 1 курс http://davleniestabil.forumhi.com
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги