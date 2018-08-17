"Відпустила тебе давно": пасажирка Кузьми Скрябіна порушила мовчання

Колись арт-директор гурту "Скрябін" Ольга Любченко, яка перебувала в салоні позашляховика Кузьми Скрябіна в момент смертельного ДТП, вперше за довгий час публічно згадала про померлого друга.

У день 50-річчя музиканта, 17 серпня, на особистій сторінці в Facebook дівчина опублікувала кілька зворушливих рядків, в яких подякувала Кузьмі за місце в її житті.

Ольга Любченко Фото: segodnya.ua

"Отпустила тебя давно... Телом, мыслями и душою... Что на небе не решено, то не может решится мною... Проводила в ночную тишь... Окончательно... Ты комета, Хвост которой коснулся крыш, но спасибо тебе за это... Если только себе не вру, (Ну а кто себе правду скажет?) Залатала в душе дыру, так что ниток не видно даже... Спасибо, что Ты был в моей жизни. С Днем Рождения, Андрей" , - написала Любченко, приклавши до свого посту фото в чорному вбранні.

Пост Ольги Любченко зібрав не так вже й багато лайків і коментарів, сторінку у соцмережі дівчина веде всього кілька місяців і, судячи з усього, про зв'язок з музикантом відомо далеко не всім.

На момент аварії в лютому 2015 року, в якій загинув фронтмен "Скрябін", Ольга Любченко перебувала на пасажирському сидінні позашляховика Кузьми - колеги разом прямували з гастролей до Києва. У той час дівчина була арт-директором гурту, і як повідомляли ЗМІ незадовго після інциденту, саме Ольга Любченко повідомила учасникам "Скрябін" про те, що трапилося.

Музиканти прибули до місця аварії на мікроавтобусі, викликавши поліцію та рятувальників. Пізніше, як писали ЗМІ, почавши давати свідчення слідчому, Любченко з невідомих причин навідріз відмовилася свідчити у справі ДТП, посилаючись на статтю 63 Конституції, яка дає їй таке право.

Нагадаємо, співак, музикант і письменник Кузьма Скрябін загинув в лютому 2015 року в дорожньо-транспортній пригоді в Дніпропетровській області. Згідно з однією з версій, Кузьма не впорався з керуванням позашляховика, в результаті чого виїхав на зустрічну смугу затяжного повороту і зіткнувся з вантажівкою.

Поховали Андрія Кузьменка 5 лютого на Брюховицькому цвинтарі поблизу Львова.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Україні почнуть збір коштів для екранізації популярного роману Кузьми Скрябіна "Я,"Побєда" і Берлін".