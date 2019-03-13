"Відп**дить Богомолов!" Скандал Собчак і Шнурова отримав гучне продовження

Скандальна телеведуча Ксенія Собчак і лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров влаштували словесну перепалку в соціальній мережі у формі віршів. Причиною стало зухвале висловлювання Шнура навколо її розлучення з Максимом Віторганом і відносин з "коханцем" Костянтином Богомоловим.
Після того, як Шнуров написав вірш, в якому висміяв "особисту драму" Собчак, телезірка відповіла йому викликом: вона запросила прийти до неї на особисту розмову, а то й "за**ить". Сергій знову відповів промовистим посланням, в якому згадав Богомолова, в Instagram.
Собчак і Шнуров
Клео.Ру
Шнуров відмовився від зустрічі з Собчак, іронічно відзначивши, що "боїться, що його за хамство поб'є коханець Ксенії". Далі наводимо повний текст відповідного вірша мовою оригіналу:
Я, Ксюша, прийду, прости, звичайно. Відчув, що чи, злий пастку. Боягузливий я став, так, і тут справою грішним, Всяк розумію, як відмовою я саднити. Такий вже вік, що не до приколів. Не страшно від тебе віршем в торець. Боюся, мене отпіздіть Богомолов, Гульвіса і прославлений боєць. Навколо тебе компанія на взводі, А я що? Отмутузят зопалу, Істерики повно в тій хаті-хороводі, Що крутиться під вивіскою Собчак. Тим більше тепер знову ти мама, Про що нагадуєш місяць як, За допомогою сторінки інстаграмма. Ах, так, ще така дрібниця, Всією хітрожопие своєї назовні, Ти з ким завгодно батл не проти, - Твоєї програмці дуже рейтинг потрібен, Але я нічим вам не зможу допомогти. Прости, як ти вмієш. Не прийду. Прочитай ще разок послання то Ошо. * Твій інтерес насквозь.Я шлю в пизду. * Послання від Ошо це пішло. Адже я не П'ятачок, а ти не Вінні Пух, Так, ми давно з тобою вже не разом. Бути "феміністкою" просто для лохух, Як "журналістом" вважатися на лобному місці.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Собчак офіційно одружилася з актором Максимом Віторганом у лютому 2013 року. У 2016-му у них народився син.
У кінці 2018 року в мережі з'явилися докази того, що відносини пари виявилися на грані розриву, оскільки Собчак закрутила роман з російським режисером Костянтином Богомоловим.
21 січня чоловік Собчак побив Богомолова через підозру в романі з його дружиною.
Пізніше з'явилися подробиці бійки. Зокрема повідомлялося, що Віторган був п'яним.
Нещодавно Максим у нецензурній формі висловився про те, як ставиться до конфлікту з Богомоловим і чуток про розлучення з Собчак.
6 березня Ксенію помітили разом з Богомоловим в аеропорту і вже в той же вечір вони мило поцілувалися в щоку на офіційному заході.
Увечері 7 березня Собчак і Віторган написали однакові тексти про те, що давно вже не живуть разом.
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