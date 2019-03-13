"Відп**дить Богомолов!" Скандал Собчак і Шнурова отримав гучне продовження

Скандальна телеведуча Ксенія Собчак і лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров влаштували словесну перепалку в соціальній мережі у формі віршів. Причиною стало зухвале висловлювання Шнура навколо її розлучення з Максимом Віторганом і відносин з "коханцем" Костянтином Богомоловим.

Після того, як Шнуров написав вірш, в якому висміяв "особисту драму" Собчак, телезірка відповіла йому викликом: вона запросила прийти до неї на особисту розмову, а то й "за**ить". Сергій знову відповів промовистим посланням, в якому згадав Богомолова, в Instagram.

Собчак і Шнуров Клео.Ру

Шнуров відмовився від зустрічі з Собчак, іронічно відзначивши, що "боїться, що його за хамство поб'є коханець Ксенії". Далі наводимо повний текст відповідного вірша мовою оригіналу:

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