Відому українську співачку висміяли за ''пояс вірності''

Українську співачку, екс солістку групи "ВІА Гра" Анну Сєдокову розкритикували за дивне вбрання і вульгарність.

Нову фотографію зірка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

На фото виконавиця позує разом з актором і коміком Олександром Незлобіним.

"Коли твій друг суперкрутий, тоді і ти супергерой", - підписала Седокова кадр.

Для зустрічі зірка обрала топ-корсет кольору фуксії і незвичайні джинси. Спереду штани прикрашені шнурівкою з ланцюгів трикутної форми.

Користувачі порівняли наряд із поясом вірності. Також багато шанувальників співачки відзначили, що її образ занадто вульгарний.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Анна Седокова заінтригувала фанів пікантною фотографією, на якій продемонструвала пишні груди.