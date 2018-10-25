Відомий український гурт влаштував переполох у київському метро: відео

Український гурт Yurcash на чолі з фронтменом Юрком Юрченком відсвяткував своє 14-річчя унікальним, і як наголосили самі ж музиканти, дійсно народним "туром".

Музиканти проїхалися з живими виступами по всіх станціях червоної гілки столичного метро, ​​граючи у вагонах, на платформах і біля входів до підземки. Пізніше учасники гурту опублікували в YouTube короткий відеозвіт свого міні-туру (відео дивіться нижче).

Фото: facebook.com

Таким чином за 45 хвилин Yurcash встигли дати 10 концертів, глядачами яких стали не тільки пасажири київського метро і випадкові перехожі, а й шанувальники гурту, які побачили заздалегідь опубліковану дотепну афішу у соцмережах.

Виступи розпочалися у вагоні на станції "Академмістечко", а зі станції "Хрещатик" гурт уже виходив зі своїми хітами на платформи, ескалатори і в холи станцій.

Фото: facebook.com

В кінці так званого туру гурт зробив пересадку і організував грандіозне закриття "аншлагами" на символічних станціях біля Палацу Спорту і Палацу "Україна".

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