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СпортLady

Відома українська співачка похвалилася фігурою в сексуальній білизні

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Відома українська поп-співачка Анна Добриднєва порадувала своїх шанувальників еротичним знімком.

Артистка сфотографувалася в сексуальній мереживній білизні, яка підкреслює її струнку фігуру. Спокусливе фото вона опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

Фанати Добридневої прийшли в захват від сміливого зображення. Всього за кілька годин фото Анни зібрало понад тисячу лайків, а також десятки коментарів з компліментами.

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"Найяскравіша білизна і ти незрівнянна!" - відзначили фоловери Ані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Анна Добриднєва, екс-учасниця гурту "Пара Нормальних" і телеведуча поділилася новинами творчості і секретами свого гардероба.

Особа
Анна Добриднєва
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