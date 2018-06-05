Відома українська співачка похвалилася фігурою в сексуальній білизні

Відома українська поп-співачка Анна Добриднєва порадувала своїх шанувальників еротичним знімком.

Артистка сфотографувалася в сексуальній мереживній білизні, яка підкреслює її струнку фігуру. Спокусливе фото вона опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

Фанати Добридневої прийшли в захват від сміливого зображення. Всього за кілька годин фото Анни зібрало понад тисячу лайків, а також десятки коментарів з компліментами.

Публікація від Анна Добриднєва (@anna_dobrydneva) 5 Чер 2018 о 12:06 PDT

"Найяскравіша білизна і ти незрівнянна!" - відзначили фоловери Ані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Анна Добриднєва, екс-учасниця гурту "Пара Нормальних" і телеведуча поділилася новинами творчості і секретами свого гардероба.