Відмовилася розмовляти: Пугачова спантеличила дивною поведінкою на похороні Караченцова

Російська примадонна Алла Пугачова відвідала похорон відомого актора Миколи Караченцова, на якому повелася досить дивно, чим спантеличила публіку.

Так, артистка відвідала жалобну церемонію сама, без чоловіка та інших близьких. До того ж, незважаючи на те, що Пугачова тісно спілкувалася з Караченцовим, вона відмовилася виголосити прощальну промову. При цьому примадонна зазвичай ніколи не скупиться на теплі слова про своїх покійних друзів, пишуть Дни.Ру.

У "Ленкомі", де проходив захід, народна артистка з'явилася в середині прощання. Вона поклала квіти до труни, підійшла до вдови і відразу ж залишила будівлю. На громадянську панахиду артистка не лишилася. Також вона відмовилася спілкуватися з присутніми і пресою.

Алла Пугачова на похороні Миколи Караченцова Дни.Ру

Ймовірно, Пугачова була сильно вражена тим, що трапилося, тому відмовилася коментувати смерть друга.

Нагадаємо, Алла Пугачова була однією з перших знаменитостей, хто публічно відреагував на новину про смерть Караченцова. Артистка зворушливо і лаконічно написала у своєму акаунті в Instagram прощальне повідомлення, чим зворушила до сліз фоловерів.

Алла Пугачова на похороні Миколи Караченцова Дни.Ру

Як повідомляв OBOZREVATEL, Микола Караченцов помер у п'ятницю, 26 жовтня, в лікарні міста Красногорськ. Останні два дні життя актор перебував у дуже важкому стані і практично не приходив до тями. Дружина артиста Людмила Поргіна розповіла про смерть і останні дні життя чоловіка, зазначивши, що він "тримався до останнього, хоч і мучився".

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