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"Відчуваю себе росіянкою" Зірка серіалу "Дикий ангел" зробила дивну заяву

1.1тЧитати матеріал російською

Знаменита уругвайська актриса і співачка, зірка культового серіалу "Дикий ангел" Наталія Орейро зізналася журналістам, що відчуває себе майже росіянкою, і працювати з росіянами їй дуже комфортно.

Так, Орейро зазначила, що в рамках світового турне планує виступити в 13 російських містах, при цьому вона зібрала команду з музикантів і танцюристів з РФ, пишуть РИА Новости.

"Я вже була раніше в деяких містах Росії – це Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Воронеж, наприклад. В турі я працюю з російською командою, музикантами і танцюристами будуть росіяни. Я відчуваю себе майже росіянкою, чому не мати російську команду? Мені комфортно..." – заявила Наталія.

Наталія Орейро

Наталія Орейро

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Артистка зазначила, що здалося їй хорошою ідеєю зібрати в команду для туру з Росії, так як турне присвячено космосу, а РФ вона вважає "космічною державою".

Нагадаємо, Наталія Орейро стала широко відома в східній Європі, зокрема в Україні та Росії завдяки головній ролі в серіалі "Дикий ангел".

Наталія Орейро в серіалі "Дикий ангел"

Наталія Орейро в серіалі "Дикий ангел"

АіФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Наталія Орейро присвятила Росії нову пісню To Russia with Love ("До Росії з любов'ю"), записавши на неї відповідний кліп в підмосковному місті Балашиха. На кадрах артистка станцювала в кокошнику на фоні килима.

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Особи
Наталія ОрейроНаталія Орейро
Тег
Новини Росії
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