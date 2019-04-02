''Від вас не очікували'': українську телеведучу розкритикували за вибір ''Зеленого''

Телеведуча Маша Єфросиніна викликала неоднозначну реакцію фоловерів в Instagram "зеленим" постом, у якому побачили підтримку кандидата в президенти України Володимира Зеленського.

На особистій сторінці в соцмережі знаменитість поділилася фотографією, на якій зображена на фоні квітів у зеленій сукні в горошок. Свій пост Єфросиніна прокоментувала коротко: "Ситуація — Зелений".

Як іноді згадували гумористи студії "Квартал 95", між собою вони часто називають Володимира Зеленського "Зелений". Подейкували, що кандидат у президенти це прізвисько недолюблює.

Судячи з усього, це стало причиною того, що пост Маші Єфросиніної був розцінений її фоловерами як політичний. У знімку й коментарі угледіли пряму підтримку Володимира Зеленського, про що одразу ж написали під фотографією.

"Як можна голосувати за ЗЕ?", "Ситуація — жесть", "Я теж на зеленому", "Тонко", "Клас. Тільки Зелений", "Машо, від вас не чекала..." — розділилися на два табори підписники ведучої.

Пост Єфросиніної зібрав понад 14 тис. лайків. На запитання та закиди фоловерів ведуча вирішила не відповідати.

Як писав раніше OBOZREVATEL, російський співак і композитор Олексій "Професор" Лебединський несподівано привітав Володимира Зеленського з упевненою перемогою в першому турі президентських перегонів.

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