МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/Шоубіз

''Від вас не очікували'': українську телеведучу розкритикували за вибір ''Зеленого''

12.6тЧитати матеріал російською

Телеведуча Маша Єфросиніна викликала неоднозначну реакцію фоловерів в Instagram "зеленим" постом, у якому побачили підтримку кандидата в президенти України Володимира Зеленського.

На особистій сторінці в соцмережі знаменитість поділилася фотографією, на якій зображена на фоні квітів у зеленій сукні в горошок. Свій пост Єфросиніна прокоментувала коротко: "Ситуація — Зелений".

Як іноді згадували гумористи студії "Квартал 95", між собою вони часто називають Володимира Зеленського "Зелений". Подейкували, що кандидат у президенти це прізвисько недолюблює.

Судячи з усього, це стало причиною того, що пост Маші Єфросиніної був розцінений її фоловерами як політичний. У знімку й коментарі угледіли пряму підтримку Володимира Зеленського, про що одразу ж написали під фотографією.

Новини
''Війна ще не закінчена'': українська співачка висловилася про долю Зеленського

"Як можна голосувати за ЗЕ?", "Ситуація — жесть", "Я теж на зеленому", "Тонко", "Клас. Тільки Зелений", "Машо, від вас не чекала..." — розділилися на два табори підписники ведучої.

Пост Єфросиніної зібрав понад 14 тис. лайків. На запитання та закиди фоловерів ведуча вирішила не відповідати.

Як писав раніше OBOZREVATEL, російський співак і композитор Олексій "Професор" Лебединський несподівано привітав Володимира Зеленського з упевненою перемогою в першому турі президентських перегонів.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особи
Маша ЄфросинінаВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
соцмережіInstagramВыборы 2019вибори в УкраїніВыборы Президента
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
52
2
Смішно
2
Цікаво
7
Сумно
9
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки