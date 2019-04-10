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Від простушки до секс-символу: як змінилася зірка "ВІА Гри" Надія Мейхер

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У середу, 10 квітня українська співачка і телеведуча, екс-зірка знаменитого жіночого поп-гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер святкує день народження.

Артистці виповнилося 37 років. За роки своєї кар'єри Надя Мейхер (також відома за прізвищем Грановська. – Ред.) встигла перетворитися із "сільської" дівчини у справжню секс-бомбу і кумира мільйонів. OBOZREVATEL пропонує подивитися, як змінювалася учасниця "золотого" складу "ВІА Гри" протягом багатьох років своєї популярності.

Знаменита брюнетка народилася в селі Збручівка, що на Хмельниччині, в простій родині. Грановська росла без матері, оскільки та, через скрутне фінансове становище, змушена була виїхати в Італію на заробітки. В 11 років Надя почала займатися співом і хореографією, у 14 вступила в Хмельницьке педагогічне училище на факультет музичного виховання і хореографії. Після навчання переїхала у Київ, де і стартувала її кар'єра в культовому жіночому колективі.

Надія Мейхер у 2000 році

Надія Мейхер у 2000 році

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До першого складу "ВІА Гри", де Мейхер співала в дуеті з Альоною Вінницькою, вона потрапила в 2000-му у 18-річному віці. Уже з першої пісні "Попытка №5" колектив здобув популярність в Україні і Росії. Тоді й з'явився сценічний псевдонім Надія Грановська – прізвище їй порадив змінити продюсер гурту Костянтин Меладзе.

Надія Мейхер

Надія Мейхер

Joinfo

У першому складі Надія пробула 2 роки, оскільки їй довелося тимчасово покинути гурт через вагітність. Молодій матері знадобився лише місяць, щоб повернутися в колектив, який на той час був переформатований у тріо. Виступала разом із "золотим" складом "ВІА Гри" Альбіною Джанабаєвою та Вірою Брежнєвою.

Надія Мейхер у кліпі

Надія Мейхер у кліпі "ВІА Гри" на пісню "Діаманти" (2005 рік)

Скріншот з кліпу (YouTube)

У 2006 році Мейхер знову пішла з колективу, вирішивши зайнятися сольною кар'єрою, а також спробувати себе на телебаченні в ролі ведучої.

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Через три роки, у 2009-му, Надія втретє увійшла до складу "ВІА Гри". Остаточно Мейхер покинула гурт в 2011 році через другу вагітність.

Надія Мейхер у складі

Надія Мейхер у складі "ВІА Гри" (2010 рік)

Я звезда

Після "ВІА Гри" Надія почала співати сольно, записала декілька синглів і зняла на них кліпи. Також була ведучою до десяти телепроектів, знялася в декількох фільмах і спробувала себе в ролі актриси театру.

Нині співачка заміжня за бізнесменом Михайлом Уржумцевим, виховує трьох дітей: сина Ігоря від першого шлюбу і спільних із Михайлом доньок Анну та Марію.

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Особи
Надія Мейхергрупа "ВІА Гра"
Тег
шоу-бизнес
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