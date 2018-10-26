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''Від грудей лишився нуль'': Брежнєву розкритикували за зайву худорлявість

11.6тЧитати матеріал російською

Українська співачка, екс-учасниця гурту "ВІА Гра" і дружина композитора Костянтина Меладзе Віра Брежнєва побувала в Нью-Йорку на модному показі H&M & Moschino.

Фото з заходу виконавиця опублікувала на своїй сторінці в Іnstagram.

"На мені штани з еко-шкіри з пітоновим принтом", - підписала знімок артистка.

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Співачка стала зірковою гостею вечора, а також приміряла новинку колекції.

Результати співпраці бренду H&M й італійського модного будинку Moschino на подіумі демонстрували такі знамениті моделі, як Джіджі Хадід, Наомі Кемпбелл і Кендіс Свейнпол.

Брежнєва з'явилася на червоній доріжці в блискучому короткому топі й обтягуючих брюках зі зміїним принтом. Однак увагу шанувальників співачки більше привернула фігура Віри. Вони відзначили, що вона сильно схудла.

''Від грудей лишився нуль'': Брежнєву розкритикували за зайву худорлявість
''Від грудей лишився нуль'': Брежнєву розкритикували за зайву худорлявість
''Від грудей лишився нуль'': Брежнєву розкритикували за зайву худорлявість
''Від грудей лишився нуль'': Брежнєву розкритикували за зайву худорлявість
''Від грудей лишився нуль'': Брежнєву розкритикували за зайву худорлявість

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Віра Брежнєва опублікувала фотографію зі своїми сестрами. Шанувальники залишилися в захваті від такого теплого сімейного знімка.

Особа
Віра Брежнєва
Місце
СШАНью Йорк
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