''Від грудей лишився нуль'': Брежнєву розкритикували за зайву худорлявість

Українська співачка, екс-учасниця гурту "ВІА Гра" і дружина композитора Костянтина Меладзе Віра Брежнєва побувала в Нью-Йорку на модному показі H&M & Moschino.

Фото з заходу виконавиця опублікувала на своїй сторінці в Іnstagram.

"На мені штани з еко-шкіри з пітоновим принтом", - підписала знімок артистка.

Співачка стала зірковою гостею вечора, а також приміряла новинку колекції.

Результати співпраці бренду H&M й італійського модного будинку Moschino на подіумі демонстрували такі знамениті моделі, як Джіджі Хадід, Наомі Кемпбелл і Кендіс Свейнпол.

Брежнєва з'явилася на червоній доріжці в блискучому короткому топі й обтягуючих брюках зі зміїним принтом. Однак увагу шанувальників співачки більше привернула фігура Віри. Вони відзначили, що вона сильно схудла.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Віра Брежнєва опублікувала фотографію зі своїми сестрами. Шанувальники залишилися в захваті від такого теплого сімейного знімка.