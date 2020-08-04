4 серпня, голлівудська красуня, яка в травні 2018 року взяла шлюб із британським принцом Гаррі Меган Маркл святкує 39-річчя. Маркл стала однією з найскандальніших персон в королівській родині. У першу чергу через те, що неодноразово порушувала протоколи і нібито саме з її подачі Гаррі прийняв рішення відмовитися від королівських повноважень.

В даний час пара поїхала з Британії разом зі своїм сином Арчі. Сімейство живе в США – на батьківщині Меган. OBOZREVATEL пропонує згадати, як виглядала Меган до весілля з британським принцом.

Маркл народилася в 1981 році в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, США.

Як змінювалася Меган Маркл Коллаж

У 2002 році вона дебютувала в серіалі "Головний шпиталь" і кілька наступних років одночасно працювала фотомоделлю і актрисою.

Меган Маркл із мамою Daily Mail

Меган Маркл в дитинстві Daily Mail

На великому екрані вона з'явилася у фільмах "Пам'ятай мене" і "Нестерпні боси". Через кілька років Маркл знялася в телесеріалі "Форс-мажори", який і приніс їй світову популярність.

Меган Маркл – 39: як виглядала голлівудська серцеїдка до весілля з принцом Гаррі Mirror Online

Меган Маркл – 39: як виглядала голлівудська серцеїдка до весілля з принцом Гаррі Mirror Online

З 2004 року Меган Маркл була у стосунках з американським режисером Тревором Енгельсоном, з яким вони офіційно одружилися в 2011 році. Через два роки пара розлучилася.

Меган Маркл – 39: як виглядала голлівудська серцеїдка до весілля з принцом Гаррі InPlanet.net

Меган Маркл – 39: як виглядала голлівудська серцеїдка до весілля з принцом Гаррі The Sun

Меган Маркл – 39: як виглядала голлівудська серцеїдка до весілля з принцом Гаррі InPlanet.net

Меган Маркл з ексчоловіком Тревором The Sun

У 2016 році Меган закрутила роман з британським принцом Гаррі, а в травні 2018 вони одружилися. Одразу після одруження з Гаррі Меган отримала не тільки престижний статус герцогині Сассекської, а й багато зобов'язань і табу, які діють у королівській родині. Зокрема, мова йде про зовнішній вигляд. Тепер вона не може виглядати помітно і яскраво, не носить взуття без підборів, а також змушена вибирати туфлі на кілька розмірів більші.

Цікаво, перед весіллям Меган і Гаррі хакери злили в мережу оголені фото актриси і моделі Меган Маркл. Пікантні кадри є скріншотами з відео, записаного під час відпочинку подругами Меган.

Меган Маркл – 39: як виглядала голлівудська серцеїдка до весілля з принцом Гаррі Daily Mail

Меган Маркл – 39: як виглядала голлівудська серцеїдка до весілля з принцом Гаррі Daily Mail

Меган Маркл – 39: як виглядала голлівудська серцеїдка до весілля з принцом Гаррі Daily Mail

Меган Маркл – 39: як виглядала голлівудська серцеїдка до весілля з принцом Гаррі Daily Mail

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