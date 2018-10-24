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''Від болю знепритомніла'': стали відомі подробиці госпіталізації Лободи

9.4тЧитати матеріал російською

З'явилися подробиці про хворобу української співачки Світлани Лобода, яку екстрено госпіталізували в Москві.

Так, лікарі поставили Лободі попередній діагноз — обструкція нирки. Загострення настало на репетиції до концерту Світлани — артистка виконувала складний танцювальний трюк і відчула гострий біль у спині. Про це пише "Комсомольська правда".

Джерело з близького оточення співачки розповіло, що вона від різкого болю знепритомніла під час репетиції номеру. Артистка все ще в лікарні, медики перевіряють попередньо поставлений діагноз і роблять усе можливе для стабілізації її стану.

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Зауважують, що Свтелані, можливо, доведеться перенести операцію. При цьому артистка не збирається скасовувати свої концерти, які відбудуться найближчим часом у РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії екстрено госпіталізували відому співачку Аніту Цой, якій було необхідне хірургічне втручання.

Особи
Світлана ЛободаСвітлана Лобода (LOBODA)
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