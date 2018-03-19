Вибори Путіна: російський артист передбачив неминучу війну

Результати минулих у Росії виборів президента є нічим іншим як сигналом цивілізованому світові, що в разі агресії з боку РФ країну можна знищувати разом з її народом - рабами і шовіністами, які масово підтримують міжнародного злочинця та вбивцю. Протистояти йому можна тільки зброєю, війною, яка неодмінно буде.

Так на особистій сторінці в Facebook російський співак і композитор Олексій "Професор" Лебединський прокоментував "рекордне лідерство" Путіна у президентських перегонах 2018 року, про яке повідомляє ЦВК нібито за фактом обробки 99% бюлетенів.

Олексій Лебединський Фото: apostrophe.com.ua

"Сьогодні Росія остаточно стала в очах усього світу небезпечним у**біщем. Це і є найстрашніше - тепер вже неможливо сказати, що лише влада злочинна, три чверті населення підтримують міжнародного злочинця, злодія і вбивцю, підтримують війни, свавілля і насильство, зокрема над собою.

Не здійснений бойкот виборів, на думку артиста, міг би показати, що "величезна частина населення не визнає псевдодемократичні ігри російської влади".

"Тепер результати виборів - сигнал цивілізованому світові про те, що Росію можна в разі нових агресій з її боку знищувати разом з її народом-рабом-вбивцею-шовіністом і не церемонитися з жалюгідними 3-5 відсотками тихо і боязко протестуючих режиму людей", - продовжив він.

Своїм співгромадянам Лебединський порадив тікати з країни.

"Ті, хто ще може виїхати з країни, хоч на останні гроші, їдьте. Путін зі своїми відданими ідіотами і сволотою хоче панувати. Для цього є лише один козир - зброя. Вітаю всіх з виборами. Війна буде. Не сумнівайтеся", - резюмував він.

Під постом співака розвинулася активна дискусія, в коментарях вказали на всю гіркоту ситуації, деякі користувачі зізналися, що дійсно мають намір покинути РФ.

Нагадаємо, згідно з останніми даними ЦВК за підсумками підрахунку 99,84% голосів, Володимир Путін набрав 76,66% голосів, на другому місці Павло Грудінін (11,8%), на третьому місці Володимир Жириновський (5,66%).

Читайте також на "Обозревателе", як Лебединський гнівно висловився про свято 23 лютого.