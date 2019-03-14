"Виберу його, а не кар'єру": Каменських приголомшила заявою щодо свого коханця

Українська співачка Настя Каменських розповіла про свої стосунки, які раніше ретельно приховувала. Вона в черговий раз зазначила, що не називатиме конкретного імені свого обранця, але зазначила, що той є її однодумцем у всьому, і заради нього, якщо буде така необхідність, вона готова покинути кар'єру.

Також Настя натякнула, що їх з коханим пов'язує спільна сфера діяльності і це наразі дуже допомагає її роботі. Про це йшла мова в інтерв'ю виданню Cosmopolitan.

"У мене любов величезна і взаємна. І це почуття так звеличує, що мені все по плечу. Благо мій коханий – однодумець, який сприяє моїй роботі. І якщо мені одного разу доведеться вибирати між кар'єрою і любов'ю, я завжди виберу кохання", – приголомшила зізнанням Каменських.

Каменських і Винник Хроніка.інфо

Також Настя додала, що саме їй подобається в її чоловікові.

"Це внутрішній вогонь. Той стан, коли ти порушуєш одним поглядом. Людина заводить харизмою. А ще мене, наприклад, збуджують чоловічі ікри і руки. Якщо у чоловіка негарні пальці, то я не зможу бути з ним. Такий пунктик", – здивувала зірка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Настя Каменських інтригуюче розповіла про своє таємниче коханця, не називаючи його імені. Артистка при цьому ненароком натякнула на відомого співака Олега Винника.

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