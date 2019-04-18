"Ви знову брешете!" Панін вліз у скандал із фанатом "Л/ДНР" Панкратовим-Чорним

Одіозний російський актор Олексій Панін заступився за народного артиста Олександра Панкратова-Чорного, якого зняли з рейсу в Барнаулі.

Він записав відеозвернення до журналістів щодо скандалу і опублікував ролик в своєму Instagram-акаунті (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

Панін розповів, що розмовляв із артистом 50 хвилин по телефону і дізнався, що відбувалося насправді на борту літака.

Олексій Панін та Олександр Панкратов-Чорний

"Ще раз вам всім хочу сказати: припиніть спекулювати на гучних іменах, на людях, яких любить вся країна. Я з перших вуст знаю, що трапилося в літаку. Ви знову брешете людям і влаштовуєте скандали на рівному місці", – зазначив він.

Нагадаємо, що інцидент із Панкратовим-Чорним трапився 17 квітня. Він збирався летіти бізнес-класом в Москву. Уточнювалося, що артист під час посадки попросив горілку і вів себе неадекватно. Хоча на відео актор говорив, що знаходиться в нормальному стані, і просив вибачення у пасажирів. Його дружина також спростувала інформацію, що він був п'яним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пізніше з'явилося нове відео з артистом вже після того, як його зняли з рейсу. У коментарі журналістам він жорстко обізвав компанію "Аерофлот" і бортпровідника, з яким стався конфлікт на борту.

Що примітно, Панкратов-Чорний симпатизує терористам "Л/ДНР" на Донбасі. У 2017 році він приїжджав на окуповані території з концертом, після чого записав відео про "бан*ерівців" і фашистів.

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