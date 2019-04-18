ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
СпортLady

/Шоубіз

"Ви знову брешете!" Панін вліз у скандал із фанатом "Л/ДНР" Панкратовим-Чорним

3.6тЧитати матеріал російською

Одіозний російський актор Олексій Панін заступився за народного артиста Олександра Панкратова-Чорного, якого зняли з рейсу в Барнаулі.

Він записав відеозвернення до журналістів щодо скандалу і опублікував ролик в своєму Instagram-акаунті (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

Панін розповів, що розмовляв із артистом 50 хвилин по телефону і дізнався, що відбувалося насправді на борту літака.

Олексій Панін та Олександр Панкратов-Чорний

Олексій Панін та Олександр Панкратов-Чорний

Новини
"Нас*ати в рота": Панін змусив втекти топ-пропагандиста Кремля

"Ще раз вам всім хочу сказати: припиніть спекулювати на гучних іменах, на людях, яких любить вся країна. Я з перших вуст знаю, що трапилося в літаку. Ви знову брешете людям і влаштовуєте скандали на рівному місці", – зазначив він.

Нагадаємо, що інцидент із Панкратовим-Чорним трапився 17 квітня. Він збирався летіти бізнес-класом в Москву. Уточнювалося, що артист під час посадки попросив горілку і вів себе неадекватно. Хоча на відео актор говорив, що знаходиться в нормальному стані, і просив вибачення у пасажирів. Його дружина також спростувала інформацію, що він був п'яним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пізніше з'явилося нове відео з артистом вже після того, як його зняли з рейсу. У коментарі журналістам він жорстко обізвав компанію "Аерофлот" і бортпровідника, з яким стався конфлікт на борту.

Що примітно, Панкратов-Чорний симпатизує терористам "Л/ДНР" на Донбасі. У 2017 році він приїжджав на окуповані території з концертом, після чого записав відео про "бан*ерівців" і фашистів.

Хто переможе в "Голосі країни" - читай в нашому Instagram.

Особи
Олексій ПанінОлександр Панкратов-Чорний
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнесскандали
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
17
5
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Chesny Victor
Chesny Victor
Я бы ему с удовольствием, налил "Царской водочки". Вот, тогда бы повеселились. . так, скукота.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки