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"Ви підох**ли!" Скрипін налетів на "Квартал" після скандального шоу Жидкова

4.3тЧитати матеріал російською

Український журналіст Роман Скрипін гнівно розкритикував нове шоу студії "Квартал 95" "Де-Мократія?", автором якого є шоумен-"кварталівець" Валерій Жидков.

У першому випуску Жидков повинен був критикувати президента і свого екс-колегу Володимира Зеленського. проте багатьом, в тому числі і Скрипіну, його ставлення до Зеленського здалося занадто лояльним і "кумівським". У зв'язку з цим на особистій сторінці в Facebook Роман залишив нецензурний пост на адресу Валерія (дивіться відео в кінці новини).

Він також звернувся і до інших акторів "Кварталу" з вимогою покинути Україну і "не відкривати рот" на адресу країни. Судячи з усього, його також розлютив той факт, що про українську політику міркує саме Жидков, який народився і виріс в місті Тамбові, РФ.

Жидков та Скрипін

Жидков та Скрипін

"А тепер я скажу, що ви чувачки, трошки під**уїли. Хто ти, що ти, звідки? Де ти був, де жив, повертайся негайно додому. Валерій Жидков, у**буй негайно. Як і інші з "Кварталу". Ви тут "не альо", ви тут не треба. І не таким як ви відкривати рот на мою країну. Адіос!" – вибухнув критикою Скрипін.

"Ви підох**ли!" Скрипін налетів на "Квартал" після скандального шоу Жидкова

У коментарях під постом багато користувачів підтримали думку Романа, проте деяких все ж збентежила така різкість в сторону Жидкова і "Кварталу".

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"Кісельовщиною" попахує. Правильно, але трохи раніше потрібно було про це говорити, зараз потрібно виганяти, причому силою, самі не підуть", – прокоментували фоловери Романа.

"А що вже Жидков зробив, я нічого не розумію", – були спантеличені інші користувачі.

"Ви підох**ли!" Скрипін налетів на "Квартал" після скандального шоу Жидкова
"Ви підох**ли!" Скрипін налетів на "Квартал" після скандального шоу Жидкова
"Ви підох**ли!" Скрипін налетів на "Квартал" після скандального шоу Жидкова
"Ви підох**ли!" Скрипін налетів на "Квартал" після скандального шоу Жидкова
"Ви підох**ли!" Скрипін налетів на "Квартал" після скандального шоу Жидкова
"Ви підох**ли!" Скрипін налетів на "Квартал" після скандального шоу Жидкова

Перший випуск шоу Валерія Жидкова "Де-Мократія?": дивитися онлайн

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший випуск авторського шоу Валерія Жидкова "Де-Мократія?" спровокував бурхливі суперечки в мережі. Багато користувачів вважають, що Жидков став українським прототипом російського пропагандиста Дмитра Кисельова.

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Особи
Валерій Жидковстудія "95 квартал"Роман Скрипін
Тег
95 Квартал
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