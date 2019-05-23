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Весілля Потапа і Насті: з'ясувалося таємне місце зіркової гулянки

7.7тЧитати матеріал російською

23 травня українські зірки — шоумен Потап (Олексій Потапенко) і співачка Настя Каменських (NK) таємно одружилися. Артисти всіляко приховували деталі урочистої події, зокрема й місце проведення свята. Подробиці про весілля читайте тут.

Раніше в ЗМІ з'явився ролик, у якому поверхнево розповіли про те, що весілля відбудеться у фешенебельному заміському ресторані неподалік від Києва, але його назву тримали в таємниці. OBOZREVATEL вдалося з'ясувати, що "музичне весілля року" пройде в закладі Fabius ("Фабіус"). Ролик про ресторан, а також весільне відео Потапа і Насті дивіться в кінці матеріалу.

MOZGI Ent.

MOZGI Ent.

Весілля Потапа і Насті Каменських

Так, знімки банкетного залу ресторану, котрі розміщені на офіційному сайті закладу, дуже нагадують ті, які раніше були показані в ролику – інтер'єр та оформлення також ідентичні.

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OBOZREVATEL зателефонував у ресторан, представившись клієнтами, і в закладі фактично підтвердили, що саме "Фабіус" є місцем проведення весілля. Адміністратор зазначив, що саме цього дня ресторан зачинений, оскільки в них проходить банкет. Після прямого запитання про Потапа і Настю зв'язок одразу ж обірвався.

Ресторан, який раніше показали в ролику про весілля

Ресторан, який раніше показали в ролику про весілля

ТСН

Ресторан "Фабіус"

Ресторан "Фабіус"

сайт закладу

Новини
"Збережемо це в таємниці": спливли нові деталі весілля Каменських і Потапа
Ресторан "Фабіус"

Ресторан "Фабіус"

Сайт закладу

Ресторан "Фабіус"

Ресторан "Фабіус"

Сайт закладу

Ресторан "Фабіус"

Ресторан "Фабіус"

Сайт закладу

Ресторан "Фабіус"

Ресторан "Фабіус"

Сайт закладу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не знаєш, хто чоловік Каменської? Читай в нашому Instagram!

Особи
Олексій Потапенко (Потап)Настя Каменських (NK)
Теги
весілляшоу-бизнес
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