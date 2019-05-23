Весілля Потапа і Насті: з'ясувалося таємне місце зіркової гулянки

23 травня українські зірки — шоумен Потап (Олексій Потапенко) і співачка Настя Каменських (NK) таємно одружилися. Артисти всіляко приховували деталі урочистої події, зокрема й місце проведення свята. Подробиці про весілля читайте тут.
Раніше в ЗМІ з'явився ролик, у якому поверхнево розповіли про те, що весілля відбудеться у фешенебельному заміському ресторані неподалік від Києва, але його назву тримали в таємниці. OBOZREVATEL вдалося з'ясувати, що "музичне весілля року" пройде в закладі Fabius ("Фабіус"). Ролик про ресторан, а також весільне відео Потапа і Насті дивіться в кінці матеріалу.
MOZGI Ent.
Весілля Потапа і Насті Каменських
Так, знімки банкетного залу ресторану, котрі розміщені на офіційному сайті закладу, дуже нагадують ті, які раніше були показані в ролику – інтер'єр та оформлення також ідентичні.
OBOZREVATEL зателефонував у ресторан, представившись клієнтами, і в закладі фактично підтвердили, що саме "Фабіус" є місцем проведення весілля. Адміністратор зазначив, що саме цього дня ресторан зачинений, оскільки в них проходить банкет. Після прямого запитання про Потапа і Настю зв'язок одразу ж обірвався.
Ресторан, який раніше показали в ролику про весілля
ТСН
Ресторан "Фабіус"
сайт закладу
Ресторан "Фабіус"
Сайт закладу
Ресторан "Фабіус"
Сайт закладу
Ресторан "Фабіус"
Сайт закладу
Ресторан "Фабіус"
Сайт закладу
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У травні 2019 року з'явилася інформація, що артисти готуються до весілля, яке заплановане на 23 травня.
Каменських і Потапа вже почали масово вітати в мережі з майбутнім весіллям.
На церемонії 23 травня буде присутня колишня дружина Потапа Ірина Горова, яка може стати свідком.
Співачка прокоментувала чутки про весілля, ухильно заявивши, що вона оберігає своє приватне життя, про що неодноразово говорила в багатьох офіційних інтерв'ю.
Менеджмент Каменських зі свого боку запевнив, що артисти зроблять заяву, якщо буде привід, а поки інформація про весілля — просто чутки.
Пізніше Каменських поділилася планами на літо, однак шанувальники були обурені, що вона нічого не сказала про весілля.
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