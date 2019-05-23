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Весілля Потапа і Насті: хто із зірок прийшов

19.2тЧитати матеріал російською

Зірки українського шоу-бізнесу 23 травня відзначили "музичне весілля року" Олексія Потапенка (Потап) та Насті Каменських (NK).

На церемонію і вечірку прийшов майже весь "елітний бомонд" країни, про що свідчать фотографії в Instagram.

Зокрема, на весіллі Потапа і Каменських були присутні: Тіна Кароль, Надя Дорофєєва, Поліна Логунова, Оля Полякова, Катя Осадча, Маша Єфросиніна.

Поліна Логунова із чоловіком

Поліна Логунова із чоловіком

Instagram@polinalogunova

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Також молодят порадували: Олексій Завгородній (Позитив), продюсер Юрій Нікітін з дружиною Ольгою Горбачовою, Міка Філатов (студія "Квартал 95") і багато інших.

Маша Єфросиніна з чоловіком

Маша Єфросиніна з чоловіком

Instagram@mashaefrosinina

Весілля Потапа і Насті: хто із зірок прийшов

Instagram@kamenskux_family

Весілля Потапа і Насті: хто із зірок прийшов

Instagram@kamenskux_family

Весілля Потапа і Насті: хто із зірок прийшов

Instagram@kamenskux_family

Весілля Потапа і Насті: хто із зірок прийшов

Instagram@kamenskux_family

Весілля Потапа і Насті: хто із зірок прийшов

Instagram@kamenskux_family

Весілля Потапа і Насті: хто із зірок прийшов

Instagram@kamenskux_family

Ольга Полякова почала готуватися до події заздалегідь. Вона пішла на масаж обличчя, щоб блищати на вечірці Потапа і Каменських, при цьому додала, що потрібно не перестаратися, щоб "не затьмарити наречену". Вона також опублікувала трансляцію з весілля.

Відео: підготовка Полякової до весілля Каменських і Потапа (скрольте праворуч на ролику)

Оля Полякова приехала поздравить молодоженов со свадьбой! Оля Полякова поздравила @kamenskux и @realpotap с бракосочетанием. При этом, артистка вела прямую трансляцию на YouTube, а сразу после поздравлений отправилась на съемки @iloveligasmeha, но пообещала вернуться) ________ #оляполякова #оляполякова❤ #королеваночи #kamenskuxfamily #потапенко #kamenskux #настякаменских #потап #птп #полякова #потапинастя #константа #bearanddiamond @kamenskux_daily @potapinastya_fan @nk_family__ @kamenskux_family @kamenskux.faan @musicpolyakova @olia_polyakova @polyakova.band @polyakovaxqueen

Публикация от Аргументы и Факты в Украине (@aif_ua)

Дорофєєва з чоловіком ще вдень показали, як виїхали на зоряний захід. У підписі до фотографій вони написали, що вже готові.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес

Інстаграм Дорофеєвої

Надя Дорофєєва в дорозі

Надя Дорофєєва в дорозі

Instagram

Володимир Дантес

Володимир Дантес

Instagram / Сторіс

Сама ж Каменських ввечері опублікувала фотографію, на якій показала сукню для урочистості. Що примітно, наречена переодяглася для вечірки.

Настя Каменських: "Наша любов - це константа"

Настя Каменських: "Наша любов - це константа"

Instagram @kamenskux

Нагадаємо, що у травні з'явилася інформація, що артисти готуються до весілля, що було заплановане на 23 травня. Каменських і Потапа почали масово вітати у мережі, однак артисти зберігали інтригу.

Пізніше співачка прокоментувала інформацію про весілля, ухильно заявивши, що вона оберігає своє приватне життя, про що неодноразово говорила в багатьох офіційних інтерв'ю. Також коментар давав менеджер Каменських, запевнивши, що артисти зроблять заяву.

Весілля Потапа і Насті: хто із зірок прийшов

Весілля Потапа і Насті Каменських

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Хто переможе в "Голосі країни" - читай в нашому Instagram.

Особи
Олексій Потапенко (Потап)Настя Каменських (NK)Надія ДорофєєваОля Полякова
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнесвесілля
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