Весілля Потапа і Насті: хто із зірок прийшов

Зірки українського шоу-бізнесу 23 травня відзначили "музичне весілля року" Олексія Потапенка (Потап) та Насті Каменських (NK).
На церемонію і вечірку прийшов майже весь "елітний бомонд" країни, про що свідчать фотографії в Instagram.
Зокрема, на весіллі Потапа і Каменських були присутні: Тіна Кароль, Надя Дорофєєва, Поліна Логунова, Оля Полякова, Катя Осадча, Маша Єфросиніна.
Поліна Логунова із чоловіком
Instagram@polinalogunova
Також молодят порадували: Олексій Завгородній (Позитив), продюсер Юрій Нікітін з дружиною Ольгою Горбачовою, Міка Філатов (студія "Квартал 95") і багато інших.
Маша Єфросиніна з чоловіком
Instagram@mashaefrosinina
Instagram@kamenskux_family
Instagram@kamenskux_family
Instagram@kamenskux_family
Instagram@kamenskux_family
Instagram@kamenskux_family
Instagram@kamenskux_family
Ольга Полякова почала готуватися до події заздалегідь. Вона пішла на масаж обличчя, щоб блищати на вечірці Потапа і Каменських, при цьому додала, що потрібно не перестаратися, щоб "не затьмарити наречену". Вона також опублікувала трансляцію з весілля.
Відео: підготовка Полякової до весілля Каменських і Потапа (скрольте праворуч на ролику)
Оля Полякова приехала поздравить молодоженов со свадьбой! Оля Полякова поздравила @kamenskux и @realpotap с бракосочетанием. При этом, артистка вела прямую трансляцию на YouTube, а сразу после поздравлений отправилась на съемки @iloveligasmeha, но пообещала вернуться) ________ #оляполякова #оляполякова❤ #королеваночи #kamenskuxfamily #потапенко #kamenskux #настякаменских #потап #птп #полякова #потапинастя #константа #bearanddiamond @kamenskux_daily @potapinastya_fan @nk_family__ @kamenskux_family @kamenskux.faan @musicpolyakova @olia_polyakova @polyakova.band @polyakovaxqueen
Дорофєєва з чоловіком ще вдень показали, як виїхали на зоряний захід. У підписі до фотографій вони написали, що вже готові.
Надя Дорофєєва та Володимир Дантес
Інстаграм Дорофеєвої
Надя Дорофєєва в дорозі
Володимир Дантес
Instagram / Сторіс
Сама ж Каменських ввечері опублікувала фотографію, на якій показала сукню для урочистості. Що примітно, наречена переодяглася для вечірки.
Настя Каменських: "Наша любов - це константа"
Instagram @kamenskux
@kamenskux and @realpotap congrats on your BIG day!😭♥️🕊 _ #fashion#ootdfashion#ootd#love#engagementring#engagment#diamonds#shesaidyes#ido#engaged#weddingphotography#wedding#weddingdress#weddinginspo#luxury#luxurywedding#weddingseason#gettingmarried#weddingtoronto#weddingflorals#weddingdecor#bride#bridesmaids #bearanddiamond
Нагадаємо, що у травні з'явилася інформація, що артисти готуються до весілля, що було заплановане на 23 травня. Каменських і Потапа почали масово вітати у мережі, однак артисти зберігали інтригу.
Пізніше співачка прокоментувала інформацію про весілля, ухильно заявивши, що вона оберігає своє приватне життя, про що неодноразово говорила в багатьох офіційних інтерв'ю. Також коментар давав менеджер Каменських, запевнивши, що артисти зроблять заяву.
Весілля Потапа і Насті Каменських
Як повідомляв OBOZREVATEL:
23 травня Потап порушив мовчанку щодо весілля. Він опублікував сенсаційне відео, де відкрито зізнався у коханні.
Ресторан, в якому відбувалася урочистість, був засекречений, але OBOZREVATEL з'ясував назву закладу, в якому отримав коментар менеджерів.
Зірки українського шоубізу масово почали вітати музикантів у соціальних мережах.
Читайте в нашому матеріалі, як розвивалися стосунки Каменських і Потапа з моменту заснування дуету.
Хто переможе в "Голосі країни" - читай в нашому Instagram.