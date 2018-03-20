"Весь Голлівуд розбудить": Лобода похвалилася співаючою дочкою

Українська співачка Світлана Лобода, яка готується стати мамою вдруге, показала шанувальникам свою доньку Єву (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

6-річна дочка Лободи зображена на відео, де вона голосно співає. Це дуже повеселило численних підписників артистки в соціальній мережі. Зворушливий ролик Світлана опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

"Моє дитя розспівується перед сном! Вчимося робити вібрато", - коротко підписала свою публікацію Лобода.

Світлана Лобода з донькою Євою Viva

Шанувальники співачки бурхливо відреагували на її талановиту доньку, залишивши в коментарях десятки захоплених компліментів. Багато з них також відзначили, що дівчинку чекає блискуча музична кар'єра, як і у її матері.

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"Єва так розбудить весь Голлівуд і Лос-Анджелес", - пожартували фоловери.

"Напевно, стане оперною співачкою і підкорюватиме зарубіжні країни", - помітили фанати Лободи.

Публікація від LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 19 Мар 2018 о 9:31 PDT

Як повідомляв "Обозреватель", Світлана Лобода зараз знаходиться на сьомому місяці вагітності. Жінка приховує ім'я батька майбутньої дитини, проте ЗМІ активно поширюють інформацію про те, що їм є легендарний німецький музикант, вокаліст групи Rammstein Тілль Ліндеманн.