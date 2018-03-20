"Весь Голлівуд розбудить": Лобода похвалилася співаючою дочкою

Українська співачка Світлана Лобода, яка готується стати мамою вдруге, показала шанувальникам свою доньку Єву (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
6-річна дочка Лободи зображена на відео, де вона голосно співає. Це дуже повеселило численних підписників артистки в соціальній мережі. Зворушливий ролик Світлана опублікувала в своєму Instagram-акаунті.
"Моє дитя розспівується перед сном! Вчимося робити вібрато", - коротко підписала свою публікацію Лобода.
Світлана Лобода з донькою Євою
Viva
Шанувальники співачки бурхливо відреагували на її талановиту доньку, залишивши в коментарях десятки захоплених компліментів. Багато з них також відзначили, що дівчинку чекає блискуча музична кар'єра, як і у її матері.
"Єва так розбудить весь Голлівуд і Лос-Анджелес", - пожартували фоловери.
"Напевно, стане оперною співачкою і підкорюватиме зарубіжні країни", - помітили фанати Лободи.
Як повідомляв "Обозреватель", Світлана Лобода зараз знаходиться на сьомому місяці вагітності. Жінка приховує ім'я батька майбутньої дитини, проте ЗМІ активно поширюють інформацію про те, що їм є легендарний німецький музикант, вокаліст групи Rammstein Тілль Ліндеманн.