Велика несподіванка: хто вилетів із шоу "Холостяк-9"

У п'ятницю, 23 березня, з третього випуску шоу "Холостяк-9" пішли одразу три дівчини, що стало великою несподіванкою для учасниць проекту.
Головний герой Микита Добринін попрощався з Юлею, Лілею і Кароліною. OBOZREVATEL розповість, як це трапилося.
Вихід Юлі був несподіванкою для всіх, адже це сталося під час пікніка. Дівчата ділилися з Микитою секретом про свої недоліки. Добринін викликав Юлю на розмову.
Instagram @ holostyakstb
"Ти світла людина, але в цьому світі якась картинка ідеалу. Далі спілкування безглузде. Я розумію, що далі у нас з тобою не складуться стосунки", – сказав Микита, коли Юля так і не змогла розповісти про недоліки.
Instagram @ holostyakstb
Слідом Микита попросив на бесіду Лілю, адже саме вона постійно трималася від усіх осторонь. Він запитав у неї про попередні стосунки. Ліля зізналася, що познайомилася з колишнім чоловіком в компанії і дуже швидко вийшла за нього заміж. Після почалися постійні сварки. Бабуся так виховувала, що треба бути стриманою.
Instagram @ holostyakstb
Добринін зізнався, що не хоче бачити з собою "спецагента", який буде за всім спостерігати. Адже у нього досить активне життя.
Третьою покинула шоу Кароліна, що шокувало інших учасниць, адже ніхто не очікував, що ще одна учасниця піде. Микиту насторожило дивне почуття гумору дівчини, яка зізналася, що подарувала колись прилад для збільшення геніталій другу.
Instagram @ holostyakstb
Instagram @ holostyakstb
Instagram @ holostyakstb
Як повідомляв OBOZREVATEL:
"Холостяк-9" стартував 8 березня 2019 року. Учасниці всіляко намагалися здивувати головного героя.
На першу вечірку прийшли і близькі друзі Микити – Слава Камінська та Сергій Чеботаренко. Поки він запрошував дівчат на тет-а-тет, вони спілкувалися з іншими учасницями.
Пізніше стало відомо, кого саме вибрав Холостяк. Були опубліковані фото дівчат із заповітними трояндами. Микита Добринін оцінив першу вечірку, розповівши, як сприйняв дівчат.
У другому випуску Микита запросив двох учасниць в Єгипет на подвійне побачення.
Холостяк порушив правила, подарувавши учасниці телефон. Всі подробиці другого випуску.
Всі подробиці третього випуску читайте за посиланням.
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