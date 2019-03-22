Велика несподіванка: хто вилетів із шоу "Холостяк-9"

У п'ятницю, 23 березня, з третього випуску шоу "Холостяк-9" пішли одразу три дівчини, що стало великою несподіванкою для учасниць проекту.

Головний герой Микита Добринін попрощався з Юлею, Лілею і Кароліною. OBOZREVATEL розповість, як це трапилося.

Вихід Юлі був несподіванкою для всіх, адже це сталося під час пікніка. Дівчата ділилися з Микитою секретом про свої недоліки. Добринін викликав Юлю на розмову.

Instagram @ holostyakstb

"Ти світла людина, але в цьому світі якась картинка ідеалу. Далі спілкування безглузде. Я розумію, що далі у нас з тобою не складуться стосунки", – сказав Микита, коли Юля так і не змогла розповісти про недоліки.

Instagram @ holostyakstb

Слідом Микита попросив на бесіду Лілю, адже саме вона постійно трималася від усіх осторонь. Він запитав у неї про попередні стосунки. Ліля зізналася, що познайомилася з колишнім чоловіком в компанії і дуже швидко вийшла за нього заміж. Після почалися постійні сварки. Бабуся так виховувала, що треба бути стриманою.

Instagram @ holostyakstb

Добринін зізнався, що не хоче бачити з собою "спецагента", який буде за всім спостерігати. Адже у нього досить активне життя.

Третьою покинула шоу Кароліна, що шокувало інших учасниць, адже ніхто не очікував, що ще одна учасниця піде. Микиту насторожило дивне почуття гумору дівчини, яка зізналася, що подарувала колись прилад для збільшення геніталій другу.

Instagram @ holostyakstb

Instagram @ holostyakstb

Instagram @ holostyakstb

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