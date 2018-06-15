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СпортLady

Ведуча "Орла і Решки" закрутила роман з Елджее

1.3тЧитати новину російською

27-річна ведуча "Орла і решки" Настя Івлєєва закрутила роман з відомим виконавцем. Обранцем дівчини став 23-річний хіп-хоп музикант Елджей (Олексій Узенюк).

Чутки про їхні стосунки з'явилися в травні, проте тільки зараз закохані підтвердили, що зустрічаються.

Настя Івлєєва і Елджей

Фото: instagram.com/_agentgirl

Обидва опублікували в Instagram спільне фото, на якому Івлєєва обіймає Елджея. Судячи з усього, пара зараз знаходиться у відпустці.

Нещодавно Елджей представив нову пісню "360": на обкладинці синглу красується Івлєєва.

Настя Івлєєва на обкладинці

Фото: instagram.com/sayonaraboy

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Ведуча "Орел і Решка" розповіла, від кого успадкувала "такі стегна"

У минулому Настя Івлєєва зустрічалася зі співаком Олегом Маямі, колишнім учасником "Дому-2". Вони розлучилися, коли вона стала ведучою "Орла і Решки".

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Наталі Неведрова розповіла про наслідки відходу з "Орла і решки" .

Особа
Анастасія Івлеева
Місце
Росія
Об'єкт
шоу "Орел і Решка"
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