Ведуча "Орла і Решки" закрутила роман з Елджее

27-річна ведуча "Орла і решки" Настя Івлєєва закрутила роман з відомим виконавцем. Обранцем дівчини став 23-річний хіп-хоп музикант Елджей (Олексій Узенюк).
Чутки про їхні стосунки з'явилися в травні, проте тільки зараз закохані підтвердили, що зустрічаються.
Настя Івлєєва і Елджей
Фото: instagram.com/_agentgirl
Обидва опублікували в Instagram спільне фото, на якому Івлєєва обіймає Елджея. Судячи з усього, пара зараз знаходиться у відпустці.
Нещодавно Елджей представив нову пісню "360": на обкладинці синглу красується Івлєєва.
Настя Івлєєва на обкладинці
Фото: instagram.com/sayonaraboy
У минулому Настя Івлєєва зустрічалася зі співаком Олегом Маямі, колишнім учасником "Дому-2". Вони розлучилися, коли вона стала ведучою "Орла і Решки".
Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Наталі Неведрова розповіла про наслідки відходу з "Орла і решки" .