"Важко дихати і ходити": Пугачова налякала заявою про здоров'я

Легендарна співачка, Примадонна російської естради Алла Пугачова зізналася своїм шанувальникам, що через солідний вік відчуває себе досить погано: її організм постійно "дає збої".

Так, користувачі мережі часто лають Пугачову за фотографії без макіяжу, які вона часто публікує у соціальній мережі. Багато пишуть про те, що вона "стара і страшна", однак найчастіше Примадонна просто ігнорує такі коментарі. На цей раз вона відповіла всім недоброзичливцям, розповівши, що дійсно відчуває себе недобре. Свій коментар Алла Борисівна залишила на сторінці в Instagram, пише "Комсомольская правда".

Співачка розповіла, що їй важко дихати і ходити, але вона повинна активно жити заради своїх маленьких дітей.

Коментар Алли Пугачової в Instagram Комсомольська правда

"Люди добрі. Я старію і досить різко. Організм дає збій. Мені важко дихати, важко ходити, але я ще жива і повинна жити заради маленьких дітей. Бажаю вам щастя і довгих років життя. Не старійте довше ні душею, ні тілом", - зазначила Пугачова.

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Також зірка порекомендувала всім ненависникам направляти свою злобу на рішення більш важливих проблем, ніж її вік.

"Надсилайте свою отруту і злобу на боротьбу з проблемами в житті важливішими, ніж моє старіння і немічність. Я все одно в останні дні свого життя буду думати про дітей і про вас, які своїми оплесками робили моє життя насиченим і прекрасним. Більше я нічого коментувати не буду. Почуйте мене і зрозумійте з одного разу. Живемо далі", - висловилася Алла Борисівна.

Як повідомляв "Обозреватель", російська Примадонна Алла Пугачова і її чоловік-гуморист Максим Галкін проголосували на виборах російського президента на одній з виборчих дільниць міста Звенигород. Фото і відео події моментально потрапили в мережу і викликали шквал критики з боку користувачів, які почали активно засуджувати Пугачову за її зовнішній вигляд.