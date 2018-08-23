Важка хвороба української зірки: лікар назвав можливі причини

Неправильне харчування, нікотинова залежність, алкоголізм, стрес - ці та інші причини можуть стати пусковими факторами розвитку інсульту навіть у молодому віці.

Так лікар Віктор Литвиненко прокоментував стан 38-річної судді проекту "Танцюють всі", хореографа Тетяни Денисової, яка в середу, 22 серпня, розповіла про свій передінсультний стан.

"Інсульт - гостре порушення мозкового кровообігу, що приводить до стійкого очаговому ураження головного мозку. Його основні причини це високий тиск, ішемічна хвороба серця, атеросклероз (жир в судинах)", - зазначив він.

На питання про молодий вік знаменитості, Литвиненко вказав на ряд пускових чинників, які можуть стати причинами розвитку інсульту.

"Це неправильне харчування, дисліпідемія, нікотинова залежність, алкоголізм, гострий стрес, гіподинамія, прийом оральних контрацептивів", - підкреслив він.

❤️ Публікація від Tatyana Denisova (@tayanadenisova) 22 Авг 2018 у 5:19 PDT

Новини Настя Каменських після повернення з Баку потрапила під крапельницю

За словами фахівця, для якнайшвидшого одужання Денисової знадобиться здорове харчування з мінімальною кількістю тваринних жирів і солі, рухливий спосіб життя, контроль емоційності та відсутність шкідливих звичок. Як додав лікар, летальний результат при ішемічному інсульті спостерігається в 15-25% випадків, при геморагічному інсульті - в 40-60%.

Нагадаємо, раніше хореограф Тетяна Денисова повідомила своїм фоловерам в Instagram про передінсультний стан, через який і досі знаходиться піл наглядом лікарів. Подивившись коротке відео, яке знаменитість опублікувала в мережі, користувачі прийшли до висновку, що стан Денисової навряд чи можна назвати задовільним.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Росії екстрено госпіталізували відому народну артистку.